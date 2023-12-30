32 БПЛА за ніч: у Міноборони РФ повідомили про атаку дронів у чотирьох регіонах (відео)
За даними росЗМІ, вибухи могли пролунати на заводі "Кремний Эл" у Брянській області, де виробляють компоненти для ЗРК і комплексів "Іскандер". Пропагандистка Симоньян звинуватила Україну в ударах по приватних будинках і заявила, що Москва виступає за завершення війни.
У ніч на 30 грудня територію Російської Федерації було нібито масово атаковано безпілотниками. Про це повідомили Telegram-каналі Міноборони РФ.
Спочатку в оборонному відомстві противника заявили про те, що нібито вдалося присікти спробу "київського режиму" вчинити терористичні акти. У події традиційно звинуватили українську сторону.
"Атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивних снарядів системи залпового вогню. Черговими засобами ППО 13 реактивних снарядів було знищено над Бєлгородською областю", — ідеться в повідомленні.
Ближче до ранку 30 грудня в Міноборони РФ додали про нову атаку, яка нібито сталася. Цього разу вже йшлося про атаку БПЛА літакового типу по різних російських об'єктах.
Примітно, що зафіксовані повітряні об'єкти в небі були відразу в чотирьох областях.
"Черговими засобами ППО було знищено в повітрі та перехоплено 32 українських безпілотних літальних апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей", — йдеться в повідомленні.
Атака БПЛА по РФ: що пишуть росЗМІ
За даними російського медіа Mash, ППО ближче до ночі працювала над Бєлгородом і районами, що розташовані недалеко від нього. У результаті нібито загинула одна людина і є постраждалі. Поранення осколкового характеру могли отримати жінка, дитина і чоловік. Ще одну людину контужено. Жодних підтверджень цьому надано не було на момент публікації матеріалу.
Російське медіа "Брянская улица" також стверджує, що два БПЛА атакували завод "Кремний Эл", який є другим за величиною в Росії з виробництва електроніки. Там випускали деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер". У Міноборони ніяк не коментували інцидент.
Головний редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян у своєму Telegram-каналі висловила обурення з приводу атаки. Вона вважає, що Росія б'є виключно по військових об'єктах, а ось Україна нібито чинить інакше.
"Ми б'ємо по їхніх військових об'єктах. Вони — по наших приватних будинках. Ми — щоб війна швидше закінчилася. Вони — шоб було", — йдеться в повідомленні.
Українська сторона ніяк не коментувала звинувачення росіян на момент публікації матеріалу.
Нагадаємо, 29 грудня ЗС РФ запустили по мирних містах України понад 100 повітряних цілей, що призвело до руйнувань, жертв і постраждалих. Вибухи лунали в багатьох регіонах. Українська протиповітряна оборона збила більшу частину російських ракет.