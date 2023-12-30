"Спасибі Ані Лорак": українські військові вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, — ЗМІ (відео)

За даними джерел журналістів, обстріл російського міста став відповіддю на варварські атаки мирних міст України днем раніше. Неефективна робота ППО ЗС РФ пошкодила цивільну інфраструктуру.

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Сили безпеки і оборони змогли завдати ракетного удару по військових об'єктах на території Росії. Йдеться про місто Бєлгород. Про це повідомили джерела у спецслужбах у коментарі "Суспільне" 30 грудня.

За даними співрозмовників видання, дії з боку українських захисників стали відповіддю на терористичні обстріли, які відбулися по всій Україні 29 грудня.

"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних жителів. Заходи тривають", — ідеться в повідомленні.

Водночас, продовжують джерела у спецслужбах, російська протиповітряна оборона, яка виявилася неефективною, вже завдала руйнування руйнувань цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Які саме військові об'єкти противника в регіоні постраждали — інформації немає.

Атака на Бєлгород: реакція влади та мережі

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі звинуватив в атаці на центр міста Україну. За його даними, нібито загинули двоє дітей, а також є постраждалі після "попадання в житловий сектор".

Українські захисники атакували військові об'єкти в Бєлгороді Фото: Скриншот

Влада попередила місцевих жителів про те, що небезпека нібито зберігається, тому було увімкнено сирену по місту. Людей закликали спуститися в укриття.

Місцевий Telegram-канал "Белгородский осведомитель" поширив фотографію дрона, який міг атакувати місто посеред ночі. На ньому маркером написані звернення до двох співачок українського походження, які мовчать про російську агресію — Ані Лорак і Maruv.

"Спасибі Ані Лорак за донат на ЗСУ" і "Спасибі Maruv за донат на ЗСУ", — йдеться в текстах.

Українські захисники атакували військові об'єкти в Бєлгороді Фото: Telegram

Раніше джерела у спецслужбах також повідомляли ЗМІ про те, що нічні атаки на військові об'єкти в кількох регіонах РФ здійснювали за допомогою дронів. Під час атаки було використано понад 70 безпілотників. Частину з них ППО противника перехопила, проте більшість ефективно спрацювали по цілях. Руйнування зафіксовано на території заводу "Кремний Эл", який є одним із найбільших виробників електроніки для російського озброєння.

Нагадаємо, 30 грудня в Міноборони РФ повідомили про атаку дронів у чотирьох регіонах. Російські ЗМІ стверджують, що пролунали вибухи могли також на заводі "Кремний Эл" у Брянській області, де виробляють компоненти для різного озброєння.