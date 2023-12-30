ЗСУ атакували військові об'єкти в РФ: спецслужби поділилися подробицями вибухів, — ЗМІ

За інформацією від джерел у спецслужбах, під час атаки було використано понад 70 безпілотників. Частину з них ППО противника перехопила, проте більшість ефективно спрацювали по цілях.

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Збройні сили України посеред ночі завдали ударів по різних військових об'єктах на території Росії. Про це розповіли джерела у спецслужбах у коментарі "РБК-Україна" 30 грудня.

Зазначається, що вибухи пролунали в кількох російських регіонах, проте найгучніше було на території Брянська. Українським захисникам вдалося за допомогою спеціального озброєння завдати потужного удару по противнику.

"У ніч із 29 на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об'єктах на території РФ. Загалом в атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів", — розповідають джерела у спецслужбах.

У Брянській області, де атака відчувалася найсильніше, група БПЛА попрямувала в район заводу "Кремний Эл", який є одним із найбільших виробників електроніки для російського озброєння. Зокрема йдеться про деталі для ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

Неспокійно було і в інших російських регіонах. Вибухи пролунали на військових об'єктах у Бєлгороді, Тулі, Твері та Москві. ППО противника змогла перехопити певну частину українських БПЛА, однак це не допомогло йому уникнути наслідків.

"Значна кількість із них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки і оборони України завдавали ударів виключно по військових об'єктах ворога", — додають джерела.

Нагадаємо, 30 грудня в Міноборони РФ повідомили про атаку дронів у чотирьох регіонах. Російські ЗМІ стверджують, що пролунали вибухи могли також на заводі "Кремний Эл" у Брянській області, де виробляють компоненти для різного озброєння.

Також вранці в Криму пролунали гучні вибухи й окупанти поскаржилися на атаку надводного безпілотника. За словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, безекіпажний катер нібито знищили вертольоти у відкритому морі. В атаці звинуватили українську сторону.