У Криму пролунали гучні вибухи: окупанти скаржаться на атаку надводного безпілотника

За словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, безекіпажний катер був нібито знищений вертольотами у відкритому морі. У Міноборони РФ заявили, що об'єкт нібито належить ВМС України.

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На території тимчасово окупованого півострова Крим пролунали гучні вибухи. Росіяни кажуть, що це була атака надводного безпілотника. Про неспокійну ситуацію повідомляє видання "Крим.Реалії" 30 грудня.

Стався вибух нібито о 8:44 за київським часом і його могли чути жителі Севастополя. Сталося це, як ідеться в повідомленні, у центральній частині міста, і вибух був настільки потужний, що в людей у будинках затремтіли вікна.

Вибухи в Криму 30 грудня: реакція "влади"

За даними Міністерства оборони РФ, атака нібито сталася в північно-західній частині акваторії Чорного моря. Вони зафіксували безекіпажний катер ВМС України, який міг прямувати в напрямку Кримського півострова.

"Виявлену ціль було знищено зі штатного озброєння патрульного катера Чорноморського флоту", — йдеться в повідомленні.

На території Кримського півострова пролунали гучні вибухи Фото: Скриншот

Жодних підтверджень цій заяві надано не було.

Окремо з цього приводу висловився "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв. У своєму Telegram-каналі він написав, що всі гучні звуки, які могли чути жителі міста — нібито спроба російських військових відбити спробу атаки надводного безпілотника.

"За інформацією від військових, за три кілометри від Севастопольської бухти у відкритому морі з вертольотів знищено БЕК. Довіряйте тільки офіційній інформації", — йдеться в повідомленні.

На території Кримського півострова пролунали гучні вибухи Фото: Скриншот

Жодних доказів з його боку також надано не було. Коментарів від української сторони з приводу звинувачень на момент публікації матеріалу не прозвучало.

Нагадаємо, 30 грудня в Міноборони РФ повідомили про атаку дронів у чотирьох регіонах. Російські ЗМІ стверджують, що пролунали вибухи могли також на заводі "Кремній Ел" у Брянській області, де виробляють компоненти для різного озброєння.

26 грудня був атакований БДК "Новочеркаськ" у Феодосії в окупованому Криму. Удар завдали пілоти Повітряних сил крилатими ракетами. За словами глави окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова, внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.