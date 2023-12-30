ВСУ атаковали военные объекты в РФ: спецслужбы поделились подробностями взрывов, — СМИ

По информации от источников в спецслужбах, во время атаки было использовано более 70 беспилотников. Часть из них ПВО противника перехватила, однако большинство эффективно сработали по целям.

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Вооруженные силы Украины посреди ночи нанесли удары по различным военным объектам на территории России. Об этом рассказали источники в спецслужбах в комментарии "РБК-Украина" 30 декабря.

Отмечается, что взрывы прозвучали в нескольких российских регионах, однако громче всего было на территории Брянска. Украинским защитникам удалось при помощи специального вооружения нанести мощный удар по противнику.

"В ночь с 29 на 30 декабря Силы безопасности и обороны Украины нанесли мощный удар по военным объектам на территории РФ. Всего в атаке участвовало более 70 беспилотников разных типов", — рассказывают источники в спецслужбах.

В Брянской области, где атака ощущалась сильнее всего, группа БПЛА направилась в район завода "Кремний Эл", который является одним из самых крупных производителей электроники для российского вооружения. В частности речь идет о деталях для ракет большой дальности и систем ПВО "Панцирь".

Неспокойно было и в других российских регионах. Взрывы прозвучали на военных объектах в Белгороде, Туле, Твери и Москве. ПВО противника смогла перехватить определенную часть украинских БПЛА, однако это не помогло ему избежать последствий.

"Значительное количество из них эффективно сработало по целям. В отличие от российских террористических ударов по территории Украины, Силы безопасности и обороны Украины наносили удары исключительно по военным объектам врага", — добавляют источники.

Напомним, 30 декабря в Минобороны РФ сообщили об атаке дронов в четырех регионах. Российские СМИ утверждают, что прозвучать взрывы могли также на заводе "Кремний Эл" в Брянской области, где производят компоненты для различного вооружения.

Также утром в Крыму прозвучали громкие взрывы и оккупанты пожаловались на атаку надводного беспилотника. По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, безэкипажный катер был якобы уничтожен вертолетами в открытом море. В атаке обвинили украинскую сторону.