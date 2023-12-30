Ночной обстрел Брянска и Белгорода: в РФ заявили о десятках взрывов (фото, видео)

По данным местных СМИ, в Брянске два БПЛА атаковали завод "Кремний", который является одним из крупнейших в РФ производителей микроэлектроники.

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В ночь на 30 декабря на территории Брянской и Белгородской областей Российской Федерации прогремели взрывы. Фокус собрал актуальную информацию о происшествии.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе сработала противовоздушная оборона. Чиновник заявил о якобы уничтожении шести беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянском и Брянским районом.

Глава региона утверждает, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Взрывы в Брянске

Местная газета "Брянская улица" сообщила, что в Брянске два БПЛА атаковали предприятие "Кремний", которое является одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники. По данным портала, взрыв слышали все жители Советского района.

В Министерстве обороны РФ не комментировали атаку.

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО в областном центре и его окрестностях. По словам главы региона, в результате атаки якобы погиб мужчина и были ранены несколько человек.

Взрывы в Белгороде

Гладков утверждает, что в десяти домах зафиксированы разрушения. Он также заявил о повреждении автомобилей и системы водообеспечения в Белгороде.

Последствия обстела Белгорода

В Минобороны РФ заявили, что ночью над Белгородской областью было уничтожено 13 реактивных снарядов.

Telegram-канал Baza пишет, что жители Белгорода слышали несколько десятков взрывов. Авторы канала также подтвердили информацию об одном погибшем в Белгородском районе.

Напомним, 25 декабря стало известно, что БПЛА атаковал российских оккупантов на территории Белгородской области. В результате атаки беспилотников несколько российских военнослужащих получили ранения.

Ранее, 22 декабря, жители Ростовской области РФ заметили неизвестный беспилотник, который беспрепятственно летал над южным пригородом Ростова-на-Дону. При этом российские силы ПВО никак не отреагировали на устройство.