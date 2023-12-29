Больше 20-и "хлопков": в Белгороде прозвучала серия мощных взрывов, есть "прилеты" (видео, фото)

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть один погибший и один пострадавший. Чиновник заявил о работе ПВО по целям, а тем временем россияне публикуют фото обломков объектов, которые атаковали город.

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В российском Белгороде прогремели взрывы. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщают местные Telegram-каналы.

Согласно сообщению очевидцев, серия громких взрывов прозвучала в небе над Белгородом и областью. Также сообщалось о работе противовоздушной обороны.

Позже в местном Telegram-канале сообщили, что в Белгороде прозвучало более 20-и "хлопков".

Также жители Белгорода публикуют в соцсетях кадры, предположительно, обломков сбитых объектов в небе над городом.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Сообщается, что в городе есть попадание в частный дом. По предварительной информации, есть пострадавшие.

В Белгороде пропало водоснабжение

Российские медиа Baza сообщает, что после взрывы в городе пропало водоснабжение на некоторых улицах.

Реакция губернатора Белгорода на взрывы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над городом якобы сработала система ПВО.

"Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", — заявил Гладков.

Напомним, ночью и утром 29 декабря ВС РФ нанесли массированные удары по городам Украины. Всего, по данным Воздушных сил, враг запустил почти 160 ракет и дронов.

Ранее, 25 декабря, в росСМИ сообщили, что неизвестный беспилотник атаковал российских военных в Белгородской области. Дрон взорвался и ранил трех россиян