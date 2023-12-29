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Понад 20 "хлопків": у Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів, є "прильоти" (відео, фото)

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Фото: Скриншот | У Бєлгороді пролунали вибухи. У небі яскраві спалахи

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, є один загиблий і один постраждалий. Чиновник заявив про роботу ППО по цілях, а тим часом росіяни публікують фото уламків об'єктів, які атакували місто.

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У російському Бєлгороді прогриміли вибухи. Про це в п'ятницю, 29 грудня, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Згідно з повідомленням очевидців, серія гучних вибухів пролунала в небі над Бєлгородом і областю. Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони.

Пізніше в місцевому Telegram-каналі повідомили, що в Бєлгороді пролунало понад 20 "хлопків".

бєлгород, вибухи в бєлгороді, приліт бєлгород Fullscreen

Також жителі Бєлгорода публікують у соцмережах кадри, імовірно, уламків збитих об'єктів у небі над містом.

бєлгород, вибухи в бєлгороді, приліт бєлгород Fullscreen
Фото: Соцмережi
бєлгород, вибухи в бєлгороді, приліт бєлгород Fullscreen
Фото: Соцмережi

Повідомляється, що в місті є влучання в приватний будинок. За попередньою інформацією, є постраждалі.

У Бєлгороді зникло водопостачання

Російські медіа Baza повідомляє, що після вибуху в місті зникло водопостачання на деяких вулицях.

Реакція губернатора Бєлгорода на вибухи

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що над містом нібито спрацювала система ППО.

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"Збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, є один загиблий і один постраждалий", — заявив Гладков.

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня ЗС РФ завдали масованих ударів по містах України. Загалом, за даними Повітряних сил, ворог запустив майже 160 ракет і дронів.

Раніше, 25 грудня, у росЗМІ повідомили, що невідомий безпілотник атакував російських військових у Бєлгородській області. Дрон вибухнув і поранив трьох росіян