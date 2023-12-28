Дрон-камікадзе атакував Бєлгородську область: загинули російські військові (карта)

Дрон-камікадзе впав з подальшою детонацією в селі Терезівка Шебекінського міського округу, розповів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Related video

Вдень 27 грудня безпілотний літальний апарат атакував Російську Федерацію. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

Це сталося в селі Терезівка Шебекінського міського округу.

"У Терезівці здійснив падіння з подальшою детонацією дрон-камікадзе", — сказав В'ячеслав Гладков.

З його слів, по селу також було випущено чотири мінометні снаряди. Гладков наголосив, що постраждалих та руйнувань немає.

Важливо

Російські добровольці атакували ЗС РФ у Бєлгородській області: яких втрат зазнав ворог

За інформацією видання Astra, в результаті вибуху безпілотника загинуло двоє російських військовослужбовців.

"Двоє військовослужбовців загинули внаслідок атаки БПЛА у Бєлгородській області. Безпілотник вибухнув у селі Терезівка Шебекінського міського округу 27 грудня", — йдеться у повідомленні.

Село Терезівка на карті

Нагадаємо, 25 грудня у росЗМІ повідомили, що невідомий безпілотник атакував російських військових у Бєлгородській області. Дрон вибухнув та поранив трьох росіян за два кілометри від села Наумовка, що біля українсько-російського кордону. Проте губернатор Бєлгородської області заявив, що внаслідок атаки постраждалих та руйнувань нібито немає.

21 грудня голова СБУ Василь Малюк зазначив, що у 2024 році українські спецслужби активізують свої розвідувальні операції та завдаватимуть удари по російській території. Він зазначив, що не розкриватиме всіх планів, проте ворог повинен розуміти, що йому не вдасться сховатися.