Дрон-камикадзе атаковал Белгородскую область: погибли российские военные (карта)

Дрон-камикадзе упал с последующей детонацией в селе Терезовка Шебекинского городского округа, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Днем 27 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал Российскую Федерацию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Это произошло в селе Терезовка Шебекинского городского округа.

"В Терезовке совершил падение с последующей детонацией дрон-камикадзе", — сказал Вячеслав Гладков.

По его словам, по селу также было выпущено четыре минометных снаряда. Гладков отметил, что пострадавших и разрушений нет.

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По информации издания Astra, в результате взрыва беспилотника погибло двое российских военнослужащих.

"Двое военнослужащих погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Беспилотник взорвался в селе Терезовка Шебекинского городского округа 27 декабря", — говорится в сообщении.

Село Терезовка на карте

Напомним, 25 декабря в росСМИ сообщили, что неизвестный беспилотник атаковал российских военных в Белгородской области. Дрон взорвался и ранил трех россиян в двух километрах от села Наумовка, что у российско-украинской границы. Однако губернатор Белгородской области заявил, что в результате атаки пострадавших и разрушений якобы нет.

21 декабря глава СБУ Василий Малюк отметил, что в 2024 году украинские спецслужбы активизируют свои разведывательные операции и будут наносить удары по российской территории. Он отметил, что не будет раскрывать всех планов, однако враг должен понимать, что ему не удастся спрятаться.