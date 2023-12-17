Российские добровольцы атаковали ВС РФ в Белгородской области: какие потери понес враг

Легион "Свобода России" взял на себя ответственность за атаку на опорный пункт российских войск в Белгородской области.

Related video

На украинско-российской границе в воскресенье, 17 декабря, завязался стрелковый бой после проникновения ДРГ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрелом украинской армии якобы оказался населенный пункт Теребрено Краснояружского района.

По информации Гладкова, на границе между Украиной и Россией начался стрелковый бой после проникновения "украинской ДРГ". После прилетов снарядов повреждены линии электропередач в нескольких населенных пунктах.

"Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле. Есть повреждения линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с министерством обороны РФ", — говорится в сообщении.

ГУР МО подтвердили информацию о бое в Теребрено

Представители ГУР МО подтвердили факт боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребрено в Белгородской области. В ведомстве отметили, что атаку на село Теребрено осуществили "противники кремлевского режима".

В разведке отметили, что в результате атаки уничтожен взводный опорный пункт российских войск.

Также в ГУР отметили, что неожиданное нападение на позиции подразделений армии России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона.

"Так, по приказу тамошних командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам", — говорится в сообщении.

Легион "Свобода России" взял на себя ответственность за атаку под Белгородом

Легион "Свобода России" взял на себя ответственность за атаку на опорный пункт российских войск в Белгородской области.

"Докладываем: штурмовые группы Легиона выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины. У пропагандистов в любой непонятной ситуации "потерь нет", — сообщили они.

По информации бойцов, 17 декабря их штурмовые отряды зашли в Белгородскую область, уничтожили взводный опорный пункт ВС РФ неподалеку Теребрено, выполнили поставленные задачи и вернулись.

"А всем языкам Кремля, которые пишут об украинской ДРГ еще раз (для тупых объясняем): мы российские добровольцы. И мы имеем право приходить домой в любое время. Тем более с благой целью", — заявили в Легионе.

Взрывы на нефтебазе в Воронеже: детали

Напомним, Легион также развенчал ложь российских властей об учениях МЧС на территории нефтебазы в Воронеже. Добровольцы утверждают, что им удалось совершить диверсию в ночь на 12 декабря.

В заметке указано, что бойцы ЛСР приложили немного усилий, чтобы взорвать резервуар с горючим в Воронежской области (в 200 км от Украины). Для этого, по их словам, понадобились только спички и бессонная ночь. Также отметили, что на фронте топливо противника уничтожать сложнее — нужны снаряды, артиллеристы и операторы БПЛА.

На видео, опубликованном российскими добровольцами, видно как они посреди ночи подбираются вплотную к большому резервуару и делают определенные манипуляции. После этих действий, как свидетельствовали данные от российских властей, там вспыхнул пожар и произошел взрыв.

Напомним, российские власти, после взрыва многотонной цистерны с горючим, заявили, что инцидент якобы произошел во время тренировочных учений МЧС, для которых намеренно сымитировали подрыв и пожар. Однако в ГУР Минобороны опровергли заявления россиян и заверили, что за происшествием стоят украинские Силы обороны.