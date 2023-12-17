В Белгородской области РФ идет стрелковый бой, — Гладков (видео, фото)
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, аварийные и оперативные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны РФ.
В Белгородской области на границе Российской Федерации с Украиной якобы идет стрелковый бой между украинскими военными и россиянами. Оккупанты заявили, что под обстрелом находится село Теребренное Краснояружского района. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", — заявил он.
По информации Гладкова, в нескольких селах есть повреждения линии электропередач.
"Аварийные и оперативные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — добавил губернатор.
Кроме того, местные жители опубликовали видео вероятных боев в Белгородском селе Теребрено.
"Прорыва пока не было, но стреляют с двух сторон. Их пока не эвакуируют, но сказали, чтобы не выходили из дома", — рассказала в комментарии российскому Telegram-каналу ASTRA родственница жителя Теребрено.
Напомним, ранее журналисты ASTRA сообщили, что ночью на 17 декабря беспилотники атаковали город Морозовск в Ростовской области.
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