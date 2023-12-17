У Бєлгородській області РФ іде стрілецький бій, — Гладков (відео, фото)

За інформацією губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, аварійні й оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ.

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У Бєлгородській області на кордоні Російської Федерації з Україною нібито йде стрілецький бій між українськими військовими та росіянами. Окупанти заявили, що під обстрілом перебуває село Теребрено Красноярузького району. Про це повідомляє губернатор області В'ячеслав Гладков.

"За попередньою інформацією, на кордоні села йде стрілецький бій із противником. Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі", — заявив він.

За інформацією Гладкова, у кількох селах є пошкодження лінії електропередач.

"Аварійні й оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ", — додав губернатор.

Місцеві жителі опублікували відео ймовірних боїв у Бєлгородському селі Теребрено.

"Прориву поки що не було, але стріляють із двох сторін. Їх поки не евакуюють, але сказали, щоб не виходили з дому", — розповіла в коментарі російському Telegram-каналу ASTRA родичка мешканця Теребрена.

Теребрено на карті

Нагадаємо, раніше журналісти ASTRA повідомили, що уночі на 17 грудня безпілотники атакували місто Морозовськ у Ростовській області.

Також керівник легіону "Свобода Росії" розповів про плани свого батальйону на наступний рік. Добровольці активізують свої секретні операції та збираються змінити владу в РФ.