Безпілотники атакували в Росії аеродром, на якому дислокуються бомбардувальники (відео)

Невідомі БПЛА атакували російський аеродром, на якому розміщені ворожі літаки Су-24, Су-24М та Су-34. У Міноборони РФ заявили про знищення 33 безпілотників та звинуватили в їх запуску Україну.

Related video

Вночі на 17 грудня безпілотники атакували місто Морозовськ у Ростовській області. Кадри з місця подій опублікували журналісти ASTRA.

"За попередніми даними, безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром", — проінформували в медіа.

Відомо, що в Морозівську базується ворожий 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк. На аеродромі дислокуються російські бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34.

Атака БПЛА по аеродрому: реакція Росії

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що "рано-вранці" регіон був атакований БПЛА. З його слів, масова атака на район Морозівська та Каменська була відбита.

"Більшість безпілотників було знищено. Жертв немає", — повідомив Голубєв.

Публікація Василя Голубєва від 17 грудня Фото: Скриншот

Пресслужба Міністерства оборони РФ також підтвердила "терористичну атаку БПЛА", звинувативши у ній Україну.

"Черговими засобами ППО знищено та перехоплено 33 українські безпілотні літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей", — заявили у Міноборони Росії.

Публікація пресслужби Міноборони РФ від 17 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, керівник легіону "Свобода Росії" розповів про плани свого батальйону на наступний рік. Добровольці активізують свої секретні операції та збираються змінити владу у РФ.

У соцмережах з’явилося відео бою між українським та російським танком. Ворожа військова машина згоріла внаслідок детонації боєкомплекту.