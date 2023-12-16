"Росія готова вибухнути": Легіон "Свобода Росії" пообіцяв повалити Путіна військовим шляхом

Боєць із позивним "Цезар" зазначив, що російські добровольці повинні боротися за свободу як України, так і Росії. Легіон "Свобода Росії" впевнений, що глава Кремля боїться партизанів.

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Максиміліан Андронніков, з позивним "Цезар", дав інтерв'ю The Sun, розповівши, що у його добровольчого батальйону великі плани на новий рік. Він попередив, що Росія "готова вибухнути — і саме вони запалять її гніт у 2024 році". Раніше легіон "Свобода Росії" заходив на територію Бєлгородської області у вересні цього року.

49-річний "Цезар" очолює батальйон російських добровольців, який воює на боці України у війні проти РФ. Серед їхніх досягнень — успішний рейд на територію Росії наприкінці травня і "звільнення" восьми сіл.

Інтерв'ю "Цезар" дав, як пише The Sun, у секретному бункері неподалік від лінії фронту.

"Ми повинні боротися за свободу України і за свободу нашої Батьківщини. І ми переможемо", — сказав він.

Легіон, сформований навесні минулого року з явною метою остаточно покласти край кремлівському режиму, набирає сили. Зараз антипутінські партизани активізують свої секретні операції і готуються до збройної боротьби.

Легіон "Свобода Росії" Фото: legion.liberty/instagram

"Ми — перший військовий полк, який чітко і голосно говорить, що тільки силова боротьба може змінити владу в Росії. Ось чому Путін нас дуже, дуже боїться. Ми знаємо, що переможемо. Це тільки питання — коли?", — каже він.

Наприкінці травня 49-річний колишній фітнес-тренер повів своїх людей через кордон до Росії для виконання "найбільшого нападу на російську землю відтоді, як Путін прийшов до влади".

"Цезар" згадав, як цілував землю, а потім жартома махав своїм паспортом російським прикордонникам, які тікали, поки його бійці заїжджали на територію РФ на бронетехніці.

"Це було приголомшливе почуття. Це надихнуло всіх наших воїнів", — сказав він.

У драматичній багатоденній битві легіон разом з іншою групою антипутінського опору під назвою "Російський добровольчий корпус" захопив вісім населених пунктів у Бєлгородській області, навіть взявши в полон російських солдатів.

Борець за свободу назвав свій напад дуже успішним і заявив, що це лише початок операції з повалення Путіна.

"Ми відкинули багато російських військ, і їм довелося перекинути резерви в ці регіони, що послабило їх в інших місцях", — сказав він, сказавши, що по російському телебаченню брехали, кажучи, що вбили двох його бійців.

Утім, пізніше буде ще заколот Пригожина, який трохи затьмарить успіх "Цезаря" і його соратників. І якщо Пригожин уже мертвий, то тепер Андронніков каже, що тепер полювання йде і за його "легіонерами"

"Ми налякали їх, і вони полюють на нас не тільки на передовій, а й скрізь, де тільки можуть знайти наших воїнів. Де б ми не знаходилися, нас атакують усілякі ракети, бомби й артилерійські снаряди", — каже "Цезар".

"Ми не зрадники, як кажуть кремлівські пропагандисти. Ми дуже любимо нашу країну і бажаємо їй тільки добра", — за його словами, до вторгнення ЗС РФ в Україну він працював фітнес-тренером, і 90% його соратників також ніколи не служили в збройних силах.

Легіон "Свобода Росії" Фото: Легіон "Свобода Росії"

"Вони були мирними людьми, але тепер вони не можуть просто дивитися на страждання. Обов'язок нашого народу — допомогти Україні та звільнити нашу країну", — за його словами чисельність його соратників продовжує зростати.

Легіон "Свобода Росії" — це частина українських збройних сил, але є незалежним підрозділом добровольців.

"У нас є штурмові загони, артилерійські роти, бойові безпілотники, системи радіоелектронної боротьби... і набір персоналу йде дуже добре", — він зазначає, що всі його солдати — це громадяни Росії, але належать до різних національностей і релігій та дотримуються суперечливих політичних поглядів.

"Це не наша слабкість. У цьому наша сила, тому що ми такі ж, як і все російське суспільство. Ми ділимося ідеями, добре спілкуємося і наполегливо боремося. Ми — прототип майбутньої вільної Росії", — заявив він.

За його словами, дрібномасштабні рейди на кордоні Росії з Україною тривають повним ходом із серпня, і всі бійці його легіону беруть участь в активних бойових діях в Україні: у Донецькій і Харківській областях.

А коли його запитали про плани групи на наступний рік, "Цезар" сказав, що секретних операцій у тилу ворога буде більше.

"Настане день, коли ми зможемо прорватися. І всі наші прихильники всередині Росії, які нас чекають, нам допоможуть. Вони вже палять військових комісарів. Вони підривають залізниці. Вони руйнують військову інфраструктуру. Вони там дуже допомагають", — за словами Андроннікова, він усвідомлює, що час виборів і мирних протестів давно минув, оскільки "Путін і його маріонетки не підуть просто так. Уся опозиція покинула Росію або була кинута у в'язницю. Немає іншого способу зупинити цю трагічну війну, окрім як силою", — каже "Цезар".

"Ми допоможемо перетворити російське суспільство на бомбу, а себе — на детонатор. Ми прорвемося в Росію, і ця бомба вибухне. Ми дуже віримо в нашу перемогу. Ми дійсно віримо, що перебуваємо на правильному боці. Ми боремося за світло, а не за темряву", — каже він.

Нагадаємо, раніше Максиміліан Андронніков дав коментар Фокусу і заявив, що "вісь зла" (Росія-Іран-Північна Корея) не зупиниться на вже розв'язаних війнах проти України та Ізраїлю. Її потрібно зупинити за будь-яку ціну.