"ЗС РФ допомагають нам": доброволець розкрив нові деталі рейду в Бєлгородську область

Партизани не планують захоплювати ядерний об'єкт поблизу міста Грайворон, незважаючи на чутки та вкиди росЗМІ. Боєць Вадим розповів Фокусу, що добровольці давно діють глибоко в тилу РФ, здійснюючи диверсії на відстані 1000 км від державного кордону з Україною.

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Мирне населення та кадрові військовослужбовці ЗС РФ активно підтримують дії добровольців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" під час рейдів на території країни-агресора. Деякі з них не тільки пропонують свою допомогу, а й виконують особливі завдання всередині Росії.

Про це у бліцінтерв'ю Фокусу розповів доброволець Вадим (ім'я змінено з міркувань безпеки — ред.), який бере участь у звільненні України та Росії від путінського режиму.

Зазначимо, що біля міста Грайворон Бєлгородської області розташований стратегічний об'єкт "Бєлгород-22", на території якого, за інформацією ГУР МОУ, зберігаються ядерні боєприпаси. Доброволець запевнив, що учасники рейду не планують захоплювати цю локацію, незважаючи на всі чутки у соцмережах та вкиди у ЗМІ.

"Застосований не буде", — уточнив співрозмовник, коментуючи можливий сценарій захоплення об'єкта з ядерною зброєю.

— Як далеко ви плануєте просуватися територією РФ? Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов згадував про буферну зону між Росією та Україною у 100 кілометрів. Чи добровольці мають якийсь конкретний рубіж?

— У 2022 році ми вже були глибоко в тилу РФ. Ця цифра давно перевищила тисячу кілометрів. Для медійного простору ця позначка залишається у межах дозволеної ефективності спецоперації з ліквідації путінського режиму. Але деякі новини від наших партизанів скоро вас точно здивують.

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— Як на ваші дії реагує місцеве населення у прикордонних районах РФ?

— Добре. Допомагають. Пропонують свою допомогу по всій країні. Деякі виконують посильні завдання. Є й такі, хто байдужий, але озлоблених немає. Були й дивні фрази від людей похилого віку: "однаково, хто буде, аби не стріляли". Це не нормально, але варто брати до уваги, скільки років ці люди були рабами однієї чи другої влади.

— У ЗМІ публікувалася інформація, що під час рейду до ваших підрозділів приєднуються кадрові військові ЗС РФ. Це правда?

— Так, правда. Кількість охочих вражає навіть нас, але говорити про це не будемо. Багато хто переживає за безпеку своїх сімей. Багато хто й пішов на війну проти українців під дулом пістолета, який приставили до голів їхніх дітей. Поки їхні сім'ї не будуть у безпеці — вважаємо за краще не говорити на конкретних прикладах.

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Нагадаємо, у ніч на 21 травня в соцмережах з'явилося звернення "Російського добровольчого корпусу", яке було знято на території Бєлгородської області. Добровольці заявили, що їм вдалося просунутися на 10 кілометрів від кордону та відвідати три населені пункти — Безлюдівку, Чуровичі та Любимівку.

Вдень 22 травня росЗМІ повідомили про бої з ДРГ на кордоні з Україною та масові нальоти БПЛА. Військова розвідка України, коментуючи бої у Бєлгородській області, підтвердила, що співпрацює з добровольцями "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

Також 22 травня у Бєлгородській області оголосили часткову евакуацію мирного населення та запровадили план "Едельвейс". У самому легіоні "Свобода Росії" пояснили, що рейд на території РФ необхідний для звільнення країни від чинної влади.

У США, коментуючи бої у Бєлгородській області, заявили, що Україна має право вирішувати, як і де їй проводити свої воєнні операції.

23 травня Міноборони РФ повідомило про "розгром" добровольців у Бєлгородській області та ліквідацію понад 70 бійців. "Російський добровольчий корпус" спростував інформацію відомства країни-агресора, звинувативши міністерство у викривленні фактів. Добровольці запевнили, що рейд у Бєлгородській області продовжується.

24 травня добровольці РДК та ЛСР попередили, що планують здійснити нові рейди вглиб Росії. Незважаючи на заяви Міноборони про припинення контртерористичної операції у прикордонних районах, бійці опублікували фото, зроблене в Курській області.