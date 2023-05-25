"Кордон РФ залишається зовсім дірявим": бійці РДК побували у Курській області (фото)

Партизани поділились знімком з дорожнім знаком села Гоголівка. Вони зазначили, що іноді "проникнення" має бути тихим.

Related video

Бійці "Російського добровольчого корпусу" побували поблизу села Гоголівка у Курській області Росії. Про це вони повідомили у соцмережах 25 травня.

"Нові території нашої Батьківщини вітають бійців РДК! Так, іноді ми заходимо шумно і яскраво, як було нещодавно в Білгородській області, але часом обставини вимагають і тихішого проникнення", — заявили в РДК.

Також російські партизани розкритикували РФ за витрати на посилення охорони кордону, який насправді не є захищеним.

"У будь-якому випадку, кордон РФ залишається зовсім "дірявим", попри витрачені мільярди на його "зміцнення"", — йдеться у пості.

На фото, прикріпленому добровольцями, можна розгледіти кількох осіб біля дорожнього знаку з написом "Гоголівка". Затемнення знімка може свідчити про те, що він був зроблений вночі.

Фото: Російський добровольчий корпус (РДК) Фото: скріншот Фото: скріншот

Нагадаємо, прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова запитали про "діряві кордони" країни-агресорки. За його словами, в умовах війни це — "нормальна ситуація".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що частина бійців РДК та легіону "Свобода Росії" досі залишається на території РФ та продовжує боротьбу з режимом Володимира Путіна. За словами Юсова, спровив там "набирає обертів".