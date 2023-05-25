"Граница РФ остается совсем дырявой": бойцы РДК побывали в Курской области (фото)

Партизаны поделились снимком с дорожным знаком села Гоголевка. Они отметили, что иногда "проникновение" должно быть тихим.

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Бойцы "Русского добровольческого корпуса" побывали возле села Гоголевка в Курской области России. Об этом они сообщили в соцсетях 25 мая.

"Новые территории нашей Родины приветствуют бойцов РДК! Да, иногда мы заходим шумно и ярко, как было недавно в Белгородской области, но порой обстоятельства требуют и более тихого проникновения", — заявили в РДК.

Также российские партизаны раскритиковали РФ за расходы на усиление охраны границы, которая на самом деле не защищена.

"В любом случае, граница РФ остается совсем "дырявой", несмотря на потраченные миллиарды на ее "укрепление"", — говорится в посту.

На фото, прикрепленном добровольцами, можно увидеть несколько человек возле дорожного знака с надписью "Гоголевка". Затемнение снимка может свидетельствовать о том, что он был сделан ночью.

Фото: Русский добровольчкский корпус (РДК) Фото: скриншот Фото: скриншот

Напомним, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили о "дырявых границах" страны-агрессорки. По его словам, в условиях войны это — "нормальная ситуация".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что часть бойцов РДК и легиона "Свобода России" до сих пор остается на территории РФ и продолжает борьбу с режимом Владимира Путина. По словам Юсова, сопротивление там "набирает обороты".