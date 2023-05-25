Опір набирає обертів: частина бійців РДК і легіону "Свобода Росії" перебувають в РФ, — ГУР (відео)

Представник української розвідки Юсов заявив, що російські партизани продовжують боротьбу і рекрутують нових прихильників. Події в Бєлгородській області стали найбільшим масовим збройним опором режиму Путіна в Росії.

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На території Росії і досі залишається частина бійців легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" і вони продовжують боротьбу з режимом президента РФ Володимира Путіна. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

"Опір в Росії набирає обертів. Певна частина бійців легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" залишаються на території Росії і власне продовжують боротьбу і рекрутинг нових прихильників", — сказав він.

Андрій Юсов зазначив, що події в Бєлгородській області стали найбільшим масовим збройним опором режиму Путіна в Росії, а також, що розширюється географія і збільшуються масштаби діяльності російських добровольців.

Нагадаємо, що 24 травня Юсов заявив, що події, які почали відбуватися на території РФ, є показовими для світу. Це говорить про те, що режим очільника Кремля Володимира Путіна досить хиткий.

Представник української розвідки Андрій Черняк розповів 23 травня, що спецслужби почали отримувати заяви від росіян, охочих воювати на боці України ще в березні 2022 року. Багато хто з бажаючих виявилися агентами ФСБ.