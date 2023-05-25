"Заяв було багато": спецслужби України перевіряли партизанів із РДК, — ГУР

Представник української розвідки Андрій Черняк розповів, що спецслужби почали отримувати багато заяв від росіян, які бажають воювати на боці Києва ще в березні 2022 року. Проте не всі робили це щиро: частина добровольців виявилася агентами Москви.

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Члени "Російського добровольчого корпусу" (РДК) проходили перевірку українських спецслужб. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі "Радіо Свобода", опублікованому у четвер, 25 травня.

За словами Черняка, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну до ЗСУ надходило чимало заяв від росіян, які нібито бажають допомагати українським військовим. У деяких випадках такі заяви робили шпигуни ФСБ Росії, які хотіли проникнути в армію.

"Подібні спроби виявлялися, і таких людей передавали у відповідні правоохоронні органи", — сказав Юсов.

Він також звернув увагу журналістів на те, що спецслужби країни-противника також діють на високому професійному рівні. Тому під виглядом добровольців із РФ, які хотіли захищати Україну, до країни намагалися проникнути агенти Кремля.

Черняк загострив увагу і на тому факті, що РДК, а також легіон "Свобода Росії" у Бєлгородській області діяли автономно, не узгоджуючи спецоперацію з керівництвом ГУР Міноборони.

Нагадаємо, 25 травня бійці РДК знову зайшли на територію Бєлгородської області. Російські військові записали відеоролик на тлі поштового відділення "Пошти Росії". У дописі вони іронізують, що цього разу їм не потрібно нікому доводити, що звернення зняте не в Київській області, а в РФ.

Крім того, 24 травня стало відомо про те, що партизани РДК і ЛРС планують нові рейди вглиб РФ. За словами підпільників, вони збиралися очистити територію РФ поблизу кордону, щоб ЗС РФ не змогли обстрілювати Україну в цих квадратах.