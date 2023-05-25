"Заявлений было много": спецслужбы Украины проверяли партизан из РДК, — ГУР

Представитель украинской разведки Андрей Черняк рассказал, что спецслужбы начали получать много заявлений от россиян, желающих воевать на стороне Киева, еще в марте 2022 года. Однако далеко не все делали это искренне: часть добровольцев оказалась агентами Москвы.

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Члены "Русского добровольческого корпуса" (РДК) проходили проверку украинских спецслужб. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии "Радио Свобода", опубликованному в четверг, 25 мая.

По словам Черняка, после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину ВСУ поступало довольно много заявлений от россиян, якобы желающих помогать украинским военным. В некоторых случаях такие заявления делали шпионы ФСБ России, которые хотели внедриться в армию.

"Подобные попытки обнаруживались, и таких людей передавали в соответствующие правоохранительные органы", — сказал Юсов.

Он также обратил внимание журналистов на то, что спецслужбы страны-противника тоже действуют на высоком профессиональном уровне. Поэтому под видом добровольцев из РФ, которые хотели защищать Украину, в страну пытались проникнуть агенты Кремля.

Черняк заострил внимание и на том факте, что РДК, а также легион "Свобода России" в Белгородской области действовали автономно, не согласуя спецоперацию с руководством ГУР Минобороны.

Напомним, 25 мая бойцы РДК снова зашли на территорию Белгородской области. Российские военные записали видеоролик на фоне почтового отделения "Почты России". В сообщении иронизируют, что в этот раз им не нужно никому доказывать, что обращение снято не в Киевской области, а в РФ.

Кроме того 24 мая стало известно о том, что партизаны РДК и ЛРС планируют новые рейды вглубь РФ. По словам подпольщиков, они собирались очистить территорию РФ поблизости границы, чтобы ВС РФ не смогли обстреливать Украину в этих квадратах.