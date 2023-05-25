Бійці РДК знову зайшли на територію Бєлгородської області (відео)

Російські військові кажуть, що вогонь боротьби розпалюється по всій території РФ, тому вони закликали чекати на них в інших населених пунктах.

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Бійці "Російського добровольчого корпусу" опублікували відео з населеного пункту Глотове, що розташоване в Бєлгородській області. Відео опубліковано в їхньому телеграм-каналі.

Російські військові записали відеоролик на фоні поштового відділення "Пошти Росії". У дописі іронізують, що цього разу їм не треба нікому доказувати, що звернення зняте не в Київській області, а в РФ.

"Ми знову на батьківщині. Докази прямо за моєю спиною. Вкотре ми заходимо на територію Росії з боями або тихо — це вже неважливо. Вогонь боротьби розпалюється по всій країні. Чекайте нас і у вашому населеному пункті", — заявив командир підрозділу Денис White Rex.

Додамо, населений пункт Глотове розташований приблизно за 4 км від української території. Окрім цього, військові публікували кадри, як вони заїжджали на російську територію під ворожими обстрілами.

Приблизна відстань між Глотовим і українською територією Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 25 травня в ГУР заявили, що внутрішні конфлікти в РФ стають щоразу масштабнішими. Російські добровольці діють самостійно, за словами Юсова, українська сторона лише спостерігає за процесом.

23 травня в Міноборони заявили, що події в Бєлгородській області поставили для РФ питання про перегрупування військ.