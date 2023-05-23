У Міноборони РФ заявили про "розгром націоналістів" у Білгородській області (відео)

За інформацією російського відомства, знищено понад 70 військових, 4 БМП і 5 пікапів, а "залишки націоналістів відкинуті на територію України".

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У вівторок, 23 травня, Міноборони РФ повідомило, що в ході контртерористичної операції у Бєлгородській області "українські націоналістичні формування" були заблоковані та розгромлені. Про це повідомляє російське видання РИА Новости.

"Під час контртерористичної операції (КТО) у Бєлгородській області українські націоналістичні формування було заблоковано та розгромлено. Знищено понад 70 терористів, чотири бойові броньовані машини та п'ять пікапів", — повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

За інформацією відомства, "нацформування" було заблоковано та розгромлено після удару авіації та артилерії за сприяння підрозділів прикриття держкордону ЗВО (західного військового округу).

"Залишки націоналістів відкинуті на територію України, де за ними тривало нанесення вогневої поразки до повної ліквідації", — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня в Бєлгородській області Російської Федерації стало відомо про вибухи та перестрілку на кордоні. Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що ЗСУ нібито вранці обстріляли Грайворонський міський округ.

Пізніше стало відомо, що до цього причетні російські добровольці зі "Свободи Росії" та "Російського добровольчого корпусу", які продовжують звільнення населених пунктів Бєлгородської області РФ.