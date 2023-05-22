Бої йдуть у трьох населених пунктах: у Бєлгородській області часткова евакуація, — росЗМІ

За повідомленнями росЗМІ, мешканці міста Грайворон, куди зайшли російські добровольці, намагаються самостійно евакуюватись. Водночас бійцям вдалося взяти село Гора-Поділ.

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Російські добровольці "Свободи Росії" та "Російського добровольчого корпусу" продовжують звільнення населених пунктів Бєлгородської області РФ. Як повідомляють російські ЗМІ 22 травня, у селі Козинка відбувається часткова евакуація місцевих мешканців.

РосЗМІ повідомляли, що добровольцям вдалося закріпитися у місці ДК у селі Гора-Поділ. Пізніше бійці повідомили, — "Гору-Поділ пройдено! Легіон з РДК узялися до штурму населеного пункту Грайворон, Бєлгородської області".

Ситуація у російському місті Грайворон

Як повідомляє пропагандистський канал RT, жителі Грайворона Бєлгородської області самотужки намагаються евакуюватися після заходу російських добровольців до міста. Влада евакуацію з міста не оголосила.

РосЗМІ повідомляють, що в місті чути стрілянину, видно дим. За словами місцевої мешканки, у Грайвороні багато "прильотів" та "дуже страшно".

Ситуація в районі Дронівки та Козинки

Російське медіа SHOT стверджує, що артилерія та авіація ЗС РФ працюють за добровольцями, які проникли на територію Бєлгородської області. У районі Дронівки масованим вогнем від рубежів нібито "відігнали" ворожий танк та кілька одиниць техніки. У районі Козинки повідомляється про знищення БПЛА.

Водночас місцеві жителі повідомили, що ситуація у селі Козинка Бєлгородської області "вже кілька годин стабільно напружена". У населеному пункті чути постріли.

Реакція України на бої у Бєлгородській області

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону підтвердив, що легіон "Свобода Росії" та РДК зайшли сьогодні до Бєлгородської області Росії.

За словами Юсова, добровольці проводять операцію на території регіону для створення смуги безпеки, щоб захистити мирне населення України. Також Юсов наголосив, що у Бєлгородській області працюють виключно громадяни РФ.

Бої у Бєлгородській області

Раніше повідомлялося, що 22 травня російські добровольці звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон із населенням понад 6 тисяч осіб.

Губернатор Гладков також повідомив, що внаслідок обстрілу села Глотове Грайворонського округу до районної лікарні доставлено чоловіка та жінку з мінно-вибуховими пораненнями. 22 травня російські ЗМІ також повідомили, що під час боїв із застосуванням військової техніки, які розгорнулися на російсько-українському кордоні, загинув російський прикордонник.

Перед цим російські добровольці заявили, що їм вдалося провести новий рейд у Бєлгородській області Російської Федерації. Мова про бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії". Вони просунулися на 10 кілометрів від кордону та зупинилися поряд із селами Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка.