Влада закликала закритися в будинках: бійці "Свободи Росії" зайшли до міста Грайворон РФ (відео)

Добровольці повідомили, що передові загони зайшли до міста Грайворон та звільнили прикордонне село Козинка. У хід пішли танки та гелікоптери, а росіян просять закритися у своїх будинках.

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Російські добровольці "Свободи Росії" та "Російського добровольчого корпусу" заявили про захоплення двох населених пунктів у Росії. Про це 22 травня бійці повідомили у своєму Telegram-каналі.

Як повідомили солдати, вони звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області та зайшли до адміністративного центру району — міста Грайворон із населенням понад 6 тисяч осіб.

Згідно з повідомленнями бійців, вони продовжують просування углиб Бєлгородської області.

Як повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією та ФСБ "вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника". Мешканців просять закритися в будинках та закласти всі щілини, закрити вікна та двері "для підвищення герметичності приміщення".

Російські добровольці звільняють населені пункти із застосуванням танків та вертольотів

Російські ЗМІ публікують відео з колонами військової техніки російських добровольців, які рухаються вглиб території РФ. Судячи з оприлюднених кадрів, добровольці використовують танки, бойові машини, а також авіацію. Так у Мережі публікують відео, на якому, ймовірно, вертоліт російських бійців скидають теплові пастки в одному із населених пунктів Бєлгородської області.

Самі бійці натякнули на використання під час визвольної операції української техніки.

Обстріл села Глотове

Губернатор Гладков також повідомив, що внаслідок обстрілу села Глотове Грайворонського округу до районної лікарні доставлено чоловіка та жінку з мінно-вибуховими пораненнями. Жінка перебуває у реанімації у тяжкому стані, чоловік у стані середнього ступеня тяжкості.

РДК та "Свобода Росії" зайшли до Росії та вступили в бій

У понеділок, 22 травня, у Бєлгороді почали фіксувати невідому техніку та сильні обстріли. Мережею почали поширювати ролики, на яких видно танки та військову авіацію.

22 травня російські ЗМІ повідомили, що під час боїв із застосуванням військової техніки, які розгорнулися на російсько-українському кордоні, загинув російський прикордонник.

Також росЗМІ почали писати про те, що у Бєлгородській області розпочалися бої з ДРГ на кордоні з Україною. Мова про населений пункт Дронівка.

Перед цим російські добровольці заявили, що їм вдалося провести новий рейд у Бєлгородській області Російської Федерації. Мова про бійців "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії". Вони просунулися на 10 кілометрів від кордону та зупинилися поряд із селами Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка.

Нагадаємо, у російських містах почали підіймати прапори, які символізують "вільну Росію". Громадян, які не згодні з діями Кремля, закликали робити те саме.