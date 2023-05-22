В Бєлгороді фіксують невідому техніку та обстріли: що відомо про ситуацію (відео)

Губернатор Бєлгородщині Гладков заявляє про обстріли в декількох населених пунктах. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не воює на російській території.

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В російському Бєлгороді зранку 22 травня фіксуються обстріли та невідома військова техніка. Про це повідомляє низка російських телеграм-каналів, передає Фокус.

В телеграм-каналах поширюються відео, на яких видна військова техніка та авіація, як стверджується, на російській території. На кадрах видно не тільки машини, але і танки. В українському Генштабі або Міноборони України не коментують подію.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков стверджує, що з 9 ранку 22 травня Грайворонський міський округ під обстрілом ЗСУ. Також працювали засоби ППО по нібито українським ракетам. Окрім цього були мінометні обстріли села Козинка. У Новій Таволжанці з БПЛА невідомі скинули вибуховий пристрій. Заявляється, що обійшлося без жертв. Сам безпілотник впав в 100 метрах від житлової забудови.

В телеграм-каналі "Жесть Бєлгород" повідомляють, що в частині Грайворонського району пропала електроенергія. Місцеві жителі чули "гучні звуки".

Окрім цього у соцмережах розповсюджують кадри, на яких нібито українська диверсійно-розвідувальна група заходить на територію РФ в районі села Дронівка Бєлгородської області.

Додамо, 14 травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські війська не атакують територію РФ та не зацікавлені в таких атаках, бо немає достатніх сил та засобів на такі дії.

"Ми в цьому (атаках на РФ — ред.) не зацікавлені, у нас немає на це часу, сил і зайвої зброї. Ми зосередилися на підготовці контрнаступальних дій щодо деокупації згідно з міжнародним правом, згідно з законом, згідно з нашою конституцією", — заявляв Зеленський під час пресконференції з Олафом Шольцем у Берліні.

Нагадаємо, 22 травня "російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" провели рейд під Бєлгородом. Бійці зайшли вглиб на 10 км.

22 травня губернатор Бєлгородської області заявив, що регіон обстріляли 71 раз за добу.