Бои идут в трех населенных пунктах: в Белгородской области частичная эвакуация, — росСМИ

По сообщениям росСМИ, жители города Грайворон, куда зашли российские добровольцы, пытаются самостоятельно эвакуироваться. Вместе с тем, бойцам удалось взять село Гора-Подол.

Related video

Российские добровольцы "Свободы России" и "Русского добровольческого корпуса" продолжают освобождение населенных пунктов Белгородской области РФ. Как сообщают российские СМИ 22 мая, в селе Козинка происходит частичная эвакуация местных жителей.

РосСМИ сообщали, что добровольцам удалось закрепиться в местом ДК в селе Гора-Подол. Позже бойцы сообщили, — "Гора-Подол пройдена! Легион с РДК приступили к штурму населенного пункта Грайворон, Белгородской области".

Ситуация в российском городе Грайворон

Как сообщает пропагандистский канал RT, жители Грайворона Белгородской области своими силами пытаются эвакуироваться после захода российских добровольцев в город. Власти эвакуацию из города не объявили.

РосСМИ сообщают что в городе слышна стрельба, виден дым. По словам местной жительницы, в Грайвороне много "прилетов" и "очень страшно".

Ситуация в районе Дроновки и Козинки

Российское медиа SHOT утверждает, что артиллерия и авиация ВС РФ работают по добровольцам, проникнувшим на территорию Белгородской области. В районе Дроновки массированным огнем от рубежей якобы "отогнали" вражеский танк и несколько единиц техники. В районе Козинки сообщается об уничтожении БПЛА.

Вместе с тем, местные жители сообщили, что ситуация в селе Козинка Белгородской области "уже несколько часов стабильно напряженная". В населенном пункте слышны выстрели.

Реакция Украины на бои в Белгородской области

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона подтвердил, что легион "Свобода России" и РДК зашли сегодня в Белгородскую область России.

По словам Юсова, добровольцы проводят операцию на территории региона для создания "полосы безопасности", чтобы защитить мирное население Украины. Также Юсов подчеркнул, что в Белгородской области работают исключительно граждане РФ.

Бои в Белгородской области

Ранее сообщалось, что 22 мая российские добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон с населением в более чем 6 тысяч человек.

Губернатор Гладков также сообщил, что в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. 22 мая российские СМИ также сообщили, что в ходе боев с применением военной техники, которые развернулись на российско-украинской границе, погиб российский пограничник.

Перед этим российские добровольцы заявили о том, что им удалось провести новый рейд в Белгородской области Российской Федерации. Речь про бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". Они продвинулись на 10 километров от границы и остановились рядом с селами Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка.