Возвращаются на родину: РДК и легион "Свобода России" провели рейд под Белгородом (видео)

На опубликованных роликах видно, что бойцам удалось продвинуться на 10 километров от российско-украинской границы. Отдельно они поблагодарили тех, кто "курит там, где надо".

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Бойцы "Русского Добровольческого корпуса" провели новый рейд в Белгородской области Российской Федерации. Им удалось продвинуться на 10 километров от границы. Об этом сообщили в Telegram-канале формирования 22 мая.

В опубликованном ролике бойцы стоят рядом с селом Безлюдовка, которое находится всего в нескольких километрах от украинско-российской границы. Всего они посетили три населенных пункта: Безлюдовка, Чуровичи, а также Любимовка — все это российская территория.

"Бойцы РДК снова в России! Присоединяйтесь к нашей борьбе! Добудем Родину! Пламя борьбы разгорается", — говорится в сообщении.

Больше подробностей касаемо этой операции они не предоставили. Российские власти также никак не прокомментировали этот инцидент на момент публикации материала.

Отдельное обращение также опубликовало и другое движение — Легион "Свобода России". Его бойцы заявили, что пришло время вернуться домой и начать борьбу с властью Кремля.

"Жители России! Мы — такие же россияне, как и вы. Мы — такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми. Чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Нас отличает только то, что мы не хотели больше оправдывать действия преступников у власти и взяли оружие, чтобы отстоять нашу и вашу свободу. Но сегодня всем пришло время взять ответственность за свое будущее. Диктатуре Кремля пора положить конец: Легион возвращается домой. Спасибо тем, кто поддерживает нас, кто отправляет донаты и курит там, где надо", — говорится в сообщении.

Отдельно они обратились к жителям приграничных регионов, которых это может напугать. Их призвали оставаться дома, не бояться, а также ни в коем случае не оказывать сопротивление, так как легион для них не является врагом.

Бойцы "Свободы России" отмечают, что мирных жителей не будут трогать и использовать в своих целях. Все детали будут озвучены чуть позже.

Напомним, 3 мая росСМИ писали, что у места взрыва в Брянской области нашли "послание" от РДК. Как отмечают журналисты, ранее "Русскому добровольческому корпусу" уже удавалось проникать на территорию приграничных областей РФ.

18 января сообщалось, что жителя Брянска осудили на 5 лет за попытку сбежать к ВСУ. Пытался записаться в легион "Свобода России", но план осуществить не удалось.