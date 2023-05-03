Диверсия в Брянской области: у места взрыва нашли "послание" от РДК, – росСМИ (видео)

Как отмечают журналисты, ранее "Русскому добровольческому корпусу" уже удавалось проникать на территорию приграничных областей РФ.

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На столбе возле места подрыва железнодорожных путей в Брянской области Российской Федерации найдена наклейка, на которой изображен логотип "Русского добровольческого корпуса". Об этом пишет Telegram-канал Baza.

"Именно эта организация принимала участие в нападении на два села в Брянской области в начале марта 2023 года. Вероятно, это "послание" оставили диверсанты, устроившие теракт на железной дороге", — говорится в источнике.

Авторы публикации также отметили, что ранее, примерно на том же месте неизвестные оставляли канистры с бензином, соединенные проводами с автоматическим выключателем и аккумулятором. Конструкция не взорвалась, однако диверсантов так и не поймали.

Диверсия в Брянской области: что известно

Во вторник, 2 мая, в Брянской области РФ были подорваны железнодорожные пути, в результате чего опрокинулось около 20 вагонов грузового поезда, который направлялся из Брянска в Карачев. Самодельные взрывные устройства были заложены в нескольких местах.

Сообщалось, что в 6 вагонах находился опасный груз, однако разгерметизации и опрокидывания не случилось. В результате взрыва помощник машиниста получил рваные раны лица и черепно-мозговую травму.

В Брянской области с рельсов сошел грузовой поезд

Российские власти привлекли к поискам диверсантов 400 сотрудников спецслужб, кинологов и БПЛА, однако их усилия пока не увенчались успехом.

Вылазки "Русского добровольческого корпуса" в Брянскую область

Согласно заявлению губернатора Брянской области Александра Богомаза, 2 марта на территории региона "украинские диверсанты" убили мужчину, который ехал в машине с ребенком.

В тот же день российские пропагандисты заявили, что группа из 40 "диверсантов" взяла заложников в селе Сушаны Брянской области — местных жителей.

Позже ответственность за проникновение в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". По словам главы организации Дениса Капустина, в операции участвовало примерно 45 человек, включая и представителей "партизанской сети" в РФ. В одном из населенных пунктов произошла перестрелка, но о жертвах среди гражданских ему неизвестно.

Еще один заход российски добровольцев на территорию Брянской области произошел 6 апреля.

"Несмотря на то, что губернатор Богомаз рапортовал об "успешном отражении атаки украинских диверсионно-разведывательных групп", мы снова ловим его на лжи! Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК смогли пообщаться с местными жителями, вручить им листовки", — сказал один из диверсантов.