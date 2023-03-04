"Иначе уничтожили бы": в Украине знали про "операцию" под Брянском, — глава РДК Капустин

По словам главы так называемого "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина, он не прошел бы незамеченным по заминированным мостам, под камерами и беспилотниками с тепловизорами.

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Украинское руководство знало об операции "Русского добровольческого корпуса" в Брянской области, которая согласовывалась с Киевом и без этого "просто не состоялась бы". Об этом заявил командир так называемого "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин в интервью Financial Times.

Сторонник праворадикальных взглядов, известный как Денис Никитин и White Rex, утверждает, что если бы об акции в приграничном с Украиной регионе не знал Киев, он не смог бы пройти по заминированным мостам, под камерами и беспилотниками с тепловизорами и скрытыми наблюдательными пунктами.

"Если бы я ни с кем это не согласовал, думаю, мы были бы просто уничтожены", — пояснил он.

По его словам, в операции участвовало примерно 45 человек, включая и представителей "партизанской сети" в РФ, а в одном из населенных пунктов произошла перестрелка, но о жертвах среди гражданских ему неизвестно.

Капустин заявил, что цель акции состояла в том, чтобы показать слабость обороны РФ и вдохновить соотечественников на восстание против российского президента Владимира Путина.

"Главное было в том, чтобы напомнить россиянам, что они не обязаны жить в кандалах и мириться с необходимостью участвовать в чьей-то войне, выполнять чью-то волю. Вы можете и должны взять в руки оружие. Мы поддержим каждого, кто хочет устранить от власти этих кремлевских узурпаторов", — заявил он, добавив, что многие из 45 участвовавших в операции состоят в подпольной партизанской сети, которая якобы действует на территории РФ.

"Это классическая партизанская атака в классическом месте, где было по-настоящему сложно и немцам и [советской армии] ловить партизанов в брянских лесах. Закрыть там границу очень сложно", — сказал Руслан Пухов, директор московского Центра анализа стратегий и технологий.

Власти РФ 2 марта заявили о появлении в Брянской области "украинской диверсионной группы". По словам глава области Александра Богомаза, погибли два местных жителя и пострадал ребенок. Глава Кремля Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает этот случай "классической провокацией".

Кто такой Денис Капустин?

СМИ называют Никитина 38-летним полиглотом. Он бывший боец смешанных единоборств, связанный с неонацистскими группировками. Родился в России, жил в Германии, а в 2017 году переехал в Украину. В Киеве он организовал бойцовские клубы для россиян, украинцев и западных неонацистов.

Такая праворадикальная активность привела к запрету на посещение Шенгенской зоны на 10 лет, тем не менее он оставался активен в Европе.

"Он активно взаимодействовал с праворадикалами в Германии, Франции, Болгарии и других странах, даже несмотря на то, что сам туда не ездил", — объяснил Майкл Колборн, журналист и исследователь из Bellingcat, специализирующийся по части праворадикальных группировок.

Напомним, что СМИ сообщают о двух взрывах возле аэропорта в Брянске, но местные власти это отрицают.

Ранее Фокус сообщал, что в российской Госдуме призывали объявить войну Украине из-за "ДРГ" под Брянском.