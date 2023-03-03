"Это истребитель": СМИ пишут о двух взрывах возле аэропорта в Брянске, власти отрицают

По данным журналистов, возле международного аэропорта система ПВО сбила украинский дрон. Однако в правительстве региона утверждают, что причиной шума стал самолет, "проходивший звуковой барьер".

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Вечером 3 марта в районе международного аэропорта города Брянска в РФ прозвучало два взрыва. Об этом пишет интернет-издание Mash.

По данным журналистов, местная система противовоздушной обороны сбила дрон, запущенный с украинской стороны.

Тем не менее власти российского региона эту информацию отрицают. Правительство Брянской области заявило, что причиной громких звуков стал истребитель, который якобы проходил звуковой барьер, передает агентство РИА Новости.

"В УМВД сказали, что истребитель сверхзвуковой барьер проходил", — уточнила собеседница журналистов.

При этом СМИ подтверждает, что около 20.00 по московскому времени в небе над Брянском слышали "глухой хлопок". О таком звуке сообщали в центре и на окраине Советского района города.

Взрывы в Брянске: что говорят в Украине

В украинских Telegram-каналах также сообщили о взрывах в Брянске.

Так, об этом написал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"В районе международного аэропорта Брянска прозвучало два взрыва", — прокомментировал он.

На информацию о событиях в Брянске отреагировал и народный депутат Алексей Гончаренко.

"Говорят, что это переход самолета на сверхзвук. Что-то очень много сверхзвуков на России в последнее время", — пошутил политик.

Напомним, утром 2 марта сотрудники ФСБ ловили группу якобы "украинских диверсантов" в селе Сушаны Брянской области РФ. По данным российской стороны, в заложники предположительно попала семья с двумя детьми, а также жители села Сушаны и Любечаны. При этом росСМИ назвали происходящее "полномасштабным сражением с украинской ДРГ". Губернатор региона Александр Богомаз написал о стрельбе "диверсантов" по машине, в результате чего был убит мужчина и ранен десятилетний мальчик.

Из-за событий в Брянской области член комитета Государственной Думы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал правительство РФ к изменению статуса так называемой "специальной военной операции" на объявление полномасштабной войны с Украиной.