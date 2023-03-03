"Никаких красных линий": в Госдуме призывали объявить Украине войну из-за "ДРГ" под Брянском

Начало "войны", по словам генерала в отставке Виктора Соболева, положено после вчерашних провокаций в селах Брянской области.

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Член комитета Государственной Думы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал правительство РФ к изменению статуса так называемой "специальной военной операции" на объявление полномасштабной войны с Украиной. Соответствующее заявление политик сделал 2 марта.

В частности, Виктор Соболев призвал правительство объявить Украине "настоящую войну" после инцидента в "украинской ДРГ" в Брянской области. Генерал-лейтенант также заявил о необходимости срочно укрепить границы России, в первую очередь на захваченных территориях.

"Никаких красных линий в отношении Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать "специальную военную операцию" и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно", — заявил Соболев.

Генерал высказал убеждение, что обстрелы мирных граждан не прекратятся до тех пор, пока с Киевом "будут церемониться".

"Пока мы будем с ними церемониться, у нас так и будут продолжаться обстрелы мирных граждан, в том числе и детей, как сегодня в Брянской области. Ведь там в результате обстрела гражданского транспорта был ранен 10-летний мальчик. Нет этому всему оправдания", — добавил Соболев.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что инцидент в Брянской области РФ открыто показал недовольство действиями Кремля в среде российских блогеров, ожидающих, что это станет хорошей возможностью для официального объявления войны Украине.

"Украинские ДРГ" в Брянской области — хронология

2 марта в российских СМИ и среди пропагандистов РФ появилась информация о появлении в Брянской области "украинской ДРГ", которая якобы захватила в заложники жителей двух сел Брянской области. В течение дня инцидент начал набирать массу противоречивых деталей.

Сначала сообщалось, что "диверсанты" расстреляли школьный автобус и убили девочку, потом взяли заложников. Российские СМИ сообщали якобы о 50 вооруженных лицах, проникнувших в область с территории Украины. Пропагандисты также информировали о подрыве электроподстанции и газовой станции, о расстрелах жителей местных сел, однако подтверждений информации от представителей местной власти не последовало.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Кремль атаковать "террористов и их семьи", чтобы наказать виновных в этом инциденте. По его словам, правительство Украины развязало "войну без правилʼ.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал "террористическим актом" атаку на брянские села и анонсировал на сегодня заседание Совбеза по ситуации в области.

Позднее в социальных сетях появилось видео подразделения "Русский Добровольческий Корпус", члены которой взяли на себя ответственность за события в Брянской области с призывом "поднимать бунт" и не верить "лжи кремлевских пропагандистов".

Генштаб ВСУ назвал информацию об украинской ДРГ на территории Брянщины "дерзкой московской пропагандой".

2 марта советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал произошедшее "классической провокацией". По его мнению, власти России хотят напугать граждан своего государства для оправдания "нападения на другую страну". "Бойтесь своих партизан", — подчеркнул он в своем сообщении.

Напомним, журналисты Фокуса провели детальное исследование противоречивых событий по ситуации в Брянской области.