Кто атаковал Брянскую область: украинская ДРГ и выдумки с расстрелами заложников

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Смотрю на происходящее в Брянской области с изрядным недоумением. Для тех, кто еще не в курсе: якобы две украинские диверсионные группы открыто перешли на территорию России, захватили и кошмарят там два задрипанных села.

Российские пропагандисты бьются в истерике. Кремль то назначает, то отменяет заседание совета нацбезопасности. Украинская власть официальной позиции не дает. Разве что к таковой можно отнести реплику от ГУР, что российские патриоты начинают просыпаться и вступать в вооруженную борьбу с властью Путина.

Представленные на выложенном в Сети видео бойцы — действительно вооруженная оппозиция кремлевскому режиму. Все остальное, гуляющее по СМИ — захват заложников и расстрелы мирных жителей, атака школьного автобуса и прочее — провокационные выдумки, которые уже опровергает местная российская власть. Например, какой школьный автобус с детьми, если в приграничных с Украиной районах обучение ведется на удаленке? Но пипл в недоимперии поверит. Как обычно, пообещает "не забыть, не простить"…

А вот практический смысл этой партизанщины под Брянском от меня ускользает.

Очередная провокация недоимперии? Но что они получают? Переименуют лицемерное СВО в КТО — контртеррористическую операцию? Или даже объявят нам войну? И что? У них сразу появится больше ракет, беспилотников, танков, снарядов? Или могилизованные мгновенно превратятся в профессиональных военных?

Этот рейд по российскому захолустью что, сделает ядерный шантаж Кремля более реальным? Так у них и так поводов несчитано — они ведь объявили Херсонскую и Запорожскую области субъектами своей федерации, а областные центры — под контролем Украины.

Вот если бы нечто подобное началось на территории Беларуси — тогда я бы предположил, что бацька Лукашенко договорился с товарищем Си. Что Китай будет поставлять Беларуси (читай — России) оружие, но для этого Беларусь должна вступить в войну. Вот и создается повод — "украинские националисты напали на мирных белорусских крестьян, сажающих картоху". Но ведь этого не происходит!

И Украине от громкого, но безрезультатного захода ДРГ в недоимерию — тоже никакого толка. На ситуацию на фронтах это не повлияет. На взаимоотношения с союзниками — тоже. В непродуманную самодеятельность ГУР верить откровенно не хочется.

Есть всего один вариант, да и тот умозрительный. Кремль испытывает откровенные проблемы с вторжением, ему крайне нужна передышка для перестройки своих сил, поиска поставок оружия и запуска своего производства. Поэтому по инициативе недоимперии в ряде европейских стран идут консультации на уровне экспертов по поиску "формулы мира" — это точный факт. Но поскольку Украина уверена, что сможет разгромить недоимперию на поле боя, то активность ДРГ на российской территории призвана сорвать эти кулуарные пророссийские мирные затеи.

Оно, вроде бы, и логично. Но слишком уж отдает высосанной из пальца конспирологией. Тем более что Кремлю плевать на какие-то брянские села, их судьба ни на что не повлияет. Так что не отвлекаемся на всякие казусы войны и действуем по плану — готовимся к весенне-летнему наступлению и освобождению украинской земли. Таков наш путь.

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