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Объявить российский контингент в Приднестровье вне закона, как оказалось, очень просто. Но до этого времени молдавским политикам было страшновато.

Войска России базируются в ПМР на основе соглашения между Молдовой и РФ от 1992 г. В ней оккупанты названы миротворцами, а полицейская операция по поддержке марионеточной власти — обеспечением безопасности на территории Приднестровья.

В 1999 году Москва подписала Стамбульские соглашения, согласно которым должна была завершить свою миссию в ПМР. Но Кремль не сдержал обещаний.

Кишинев имеет полное право денонсировать соглашение от 1992 г. В этом случае РФ должна оттянуть своих "миротворцев", иначе они официально станут оккупантами, а президент Санду будет иметь право обратиться за помощью в одну из соседних стран, например, в Украину.

Первый шаг сделан: новый премьер Молдовы Дорин Речан вдруг заявил, что у него есть время и вдохновение заняться "выведением российских войск и демилитаризацией туземцев" в Приднестровье.

Здесь самое время объяснить, откуда у молдаван набралось столько рвения.

Санду сменила правительство, назначив премьером советника по вопросам национальной обороны Дорина Речана, так называемую "железную руку". Таким образом Кишинев отреагировал на предупреждение Киева о планах Москвы дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове.

Наблюдая за Санду, логично предположить, что даже на эту информацию она должна была отреагировать традиционно "лучше ничего не делать, чем сделать что-то не то". Но нынешняя реакция оказалась нехарактерной для президента.

Здесь стоит сказать, что Украина в течение последнего года пыталась прикрыть свой одесский тыл со стороны пророссийского Приднестровья. Но Санду вела себя так, будто бункерный — ее лучший товарищ, а крылья войны никогда не тронут Молдову. Но тут Зеленский обнародовал план пророссийского переворота в Молдове, и Санду вдруг очнулась от своего летаргического сна. Создается впечатление, что сработали не только материалы от Зеленского, но и какой-то невидимый будильник от США. Потому что слишком активно Кишинев включился в демилитаризацию ПМР.

Украине важно изгнать русских из ПМР не только для прикрытия тылов. В Приднестровье, под украинской границей, расположен большой склад боеприпасов россиян. ВСУ давно мечтают о прогулке в соседнее государство, чтобы обогатиться столь нужными для уничтожения врага боеприпасами. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем. Теперь слово за Санду и его правительством. Должно быть интересно.

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