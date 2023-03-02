Санду отямилася від летаргічного сну. Молдова збирається гнати росіян із Придністров'я

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Оголосити російський контингент у Придністров'ї поза законом, як виявилось, дуже просто. Але досі молдавським політикам було страшнувато.

Війська Росії базуються в ПМР на основі угоди між Молдовою та РФ від 1992 р. У ній окупанти названі миротворцями, а поліцейська операція з підтримки маріонеткової влади — забезпечення безпеки на території Придністров'я.

1999 року Москва підписала Стамбульські угоди, згідно з якими мала завершити свою місію в ПМР. Але Кремль не дотримався обіцянок.

Кишинів має повне право денонсувати угоду від 1992 р. У цьому випадку РФ має відтягнути своїх "миротворців", інакше вони офіційно стануть окупантами, а президентка Санду матиме право звернутися за допомогою в одну із сусідніх країн, наприклад, в Україну.

Перший крок зроблено: новий прем'єр Молдови Дорін Речан раптом заявив, що має час і натхнення зайнятися "виведенням російських військ і демілітаризацією туземців" у Придністров'ї.

Тут саме час пояснити, звідки в молдаван набралося стільки завзяття.

Санду змінила уряд, призначивши прем'єром радника з питань національної оборони Доріна Речана, так звану "залізну руку". Так Кишинів відреагував на попередження Києва про плани Москви дестабілізувати політичну ситуацію в Молдові.

Спостерігаючи за Санду, логічно припустити, що навіть на цю інформацію вона мала відреагувати традиційно: "краще нічого не робити, ніж зробити щось не те". Але нинішня реакція виявилася нехарактерною для президентки.

Тут варто сказати, що Україна протягом останнього року намагалася прикрити свій одеський тил із боку проросійського Придністров'я. Але Санду поводилася так, ніби бункерний — її найкращий товариш, а крила війни ніколи не торкнуться Молдови. Але тут Зеленський оприлюднив план проросійського перевороту в Молдові, і Санду раптом отямилася від свого летаргічного сну. Складається враження, що спрацювали не лише матеріали від Зеленського, а і якийсь невидимий будильник від США. Тому що надто активно Кишинів включився в демілітаризацію ПМР.

Україні важливо вигнати росіян із ПМР не лише для прикриття тилів. У Придністров'ї під українським кордоном розташований великий склад боєприпасів росіян. ЗСУ давно мріють про прогулянку до сусідньої держави, щоб збагатитися такими потрібними для знищення ворога боєприпасами. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров'ям. Тепер слово за Санду та її урядом. Має бути цікаво.

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