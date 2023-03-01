Франция и Германия встали в "переговорную" позу. Путин аплодирует стоя

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За переговоры с Путиным действительно выступают все лидеры НАТО, но есть разница. Согласно американской логике, переговоры состоятся только тогда, когда Путин поймет: война на поле боя напрасна. То есть речь идет о переговорах на условиях Украины. Позиция США была поддержана единодушно, поэтому политики заговорили о монолитности НАТО. Но…

Во время недавней личной встречи с Зеленским президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц снова стали в позу, отойдя от мюнхенских договоренностей: они убеждали украинского лидера в целесообразности уже в ближайшее время начать т. н. мирные переговоры с Москвой, сообщает американская WSJ. Мантра та же: война затягивается, Крым освободить невозможно, Запад не способен поставлять оружие Украине вечно, конфликт заходит в тупик. (На этих словах Макрон вытирает Шольцу скупую мужскую слезу, разливая бутылочку "Московской").

Иногда кажется, что европейцы стремятся обхитрить сами себя. "Поражение России в войне должно включать военный проигрыш, но не ограничиваться им. Частью российского поражения, в частности, должно стать лишение РФ "колониальной ментальности", — говорил Макрон еще неделю назад. А через несколько дней подсовывал Зеленскому сценарий, согласно которому часть Украины осталась бы оккупированной, Путин оказался бы победителем и далее бы лелеял свою "колониальную ментальность".

Вот, премьер Британии Риши Сунак тоже за приближение переговоров с Путиным, но на украинских условиях. Он предложил удвоить военную помощь ВСУ, а также предоставить Украине "защиту до того, как она станет членом Альянса" и обеспечить Украине "решающее преимущество" на поле боя, включая военные самолеты. А что немцы с французами? Жалуются, разводят руками, давая крошки исключительно из-под палки.

Сейчас начинается горячая фаза (простите за оксюморон) холодной войны между Китаем и США. Упомянутые политические близнецы пытаются повторить с Си ту же ошибку, что и с Путиным: подыгрывать и "нашим", и "вашим", боясь экономических последствий "холодного" противостояния.

В начале марта Макрон собрался в Китай, как он в свое время катался в Москву (и, кажется, звонил Путину чаще, чем своей жене, всячески медля с помощью Украины). Не исключено, что впоследствии к Си помчит и Шольц. Но какими бы гибкими ни были вожди Старого Света, долго им так в растяжке не простоять.

Сейчас Шольц с Макроном синхронизировали свои заявления с Лукашенко и российской пропагандой. Любые переговорные рыдания "близнецов" охотно ретранслирует российская пропаганда, подавая в своем помешанном ключе, будто "у украинцев все пропало". Если тема угасает, то немецкий Bild всегда может ее подогреть.

Слова лидеров Старого Света практически слово в слово повторяют не только российские политики, но теперь и самопровозглашенный диктатор Беларуси, который поперся в Пекин. Не хочется думать, что все это срежиссировано красным Китаем. Но ростки "внезапного миротворчества" так или иначе все активнее подпитываются именно из Поднебесной.

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