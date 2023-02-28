Не обвиняйте военных в провалах. Мы не скулим, мы воюем!

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Часто сталкиваюсь с комментариями военных, обвиняющих те или иные бригады в не качественном выполнении своей работы. В принципе, с отвращением отношусь к подобным упрекам в публичной плоскости, но все же попробую внести немного объективности.

Многие из наших воинских частей были серьезно побиты еще в марте 2022 года. Их доукомплектовали мобилизованными, отправили снова на фронт на тяжелые направления, где они снова потеряли боеспособность и снова были доукомплектованы мобилизованными. Каждая такая итерация не становится более качественной и только снижает качество выполнения боевых задач подразделением. Кадровых офицеров, сержантов становится все меньше. Людьми с улицы их полноценно заменить невозможно: годы опыта не падают с неба. У некоторых бригад за последний год сменилось по четыре командира. Скелет воинских частей тает и разбавляется мобилизованными, соответственно, некоторые бригады все больше становятся похожими на компанию случайных людей. Боеспособность становится все ниже.

Но эти "случайные люди" борются, несмотря на сложности. Не скулят, а воюют. Поэтому предъявлять бригадам, что они с чем-то не справились, это то же самое, что заявлять боксеру в 12-м раунде, что он не демонстрирует свежести и легкости в действиях. Что делать с этими подразделениями после проваленной задачи, высшее командование разберется без комментаторов. Но открывать рот на ребят — не достойно, как минимум, с точки зрения солидарности.

Это наши воинские части, это наши люди. Поливание грязью не придаст им ни морали, ни боеспособности.

В Украине формируется еще несколько новых бригад, кроме нашей. Всех отправят на фронт рано или поздно, в зависимости от готовности, и это позволит кому-то восстановиться. Но в целом тенденция с истощенными пехотными бригадами будет сохраняться. С имеющимися ресурсами нам этого не избежать.

У врага гораздо больший мобилизационный ресурс, соответственно — и способность производить ротацию. У нас нет такой возможности. Все истощены. Не грызите друг друга, не играйте на руку врагу. Слава Украине!

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