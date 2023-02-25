Не будь трусом. Мы, украинцы, меняем ход истории всего мира. Почувствуйте вкус этих слов

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24 февраля. Дата перелома хода мировой истории. Поворотная точка. Мы, украинцы, меняем ход истории всего мира. Почувствуйте вкус этих слов. Это дата начала человеческих трагедий, но в то же время дата начала нового развития. Каждый украинец получил возможность испытать свое мужество, стойкость, мудрость, целеустремленность, выдержку. Каждый из нас получил возможность стать могущественным. Именно так закаляется общество, именно так закаляется нация — в испытаниях.

Речь идет не только о воине, который воюет на фронте, или о командовании, несущем на своих плечах ответственность за чужие жизни. Речь идет и о женщине, уехавшей с детьми за границу. О ребенке, который целый год своего становления как личности провел в бомбоубежищах под звуки сирен. О программисте, который начал писать программы и конструировать оборудование для армии. О гражданских, которые значительную часть заработанных средств отдают армии. О спасателях, медиках, волонтерах, чиновниках, обо всех нас.

Сохранить любовь и самостоятельно тянуть воспитание своих детей в незнакомой стране равноценно испытанию воина.

Наша победа сама по себе не сформируется. Великая Победа Украины — это миллионы маленьких побед каждого украинца. Побед над самим собой, своей ленью, слабостью, трусостью, патернализмом, ограниченностью и инфантильностью.

Шаг к Магуре касается каждого. Каждый из нас получил возможность создать себя нового, лучше чем был вчера. Эта возможность получена не бесплатно, она куплена ценой жизней лучших из нас. Пренебрежение этой возможностью — это преступление. Но каждый должен прийти к своей победе самостоятельно. Это должно стать взвешенным собственным решением. Решением перестать быть "маленьким человеком, от которого ничто не зависит" и родиться гражданином своей страны, который берет на себя ответственность за ее будущее.

Язык воспитания должен трансформироваться в язык аргументов. Хочешь, чтобы мы победили? Демонстрируй пример, покажи, что ты стал лучше. Покажи, как тебе было тяжело переходить на украинский язык, но ты преодолел себя. Как ты, расставшись со своей женой на многие месяцы, сохранил любовь и верность, хотя тебе было тяжело. Как ты в гражданской жизни не отгородился от войны, а поднял задницу, пожертвовал комфортом и организовал новую реальность вокруг себя. Как ты, попав в армию, не начал ныть о том, как не оправдались твои ожидания, а начал формировать новое мировоззрение в новой реальности… тяжелой реальности. Наконец, как ты преодолел страх и сделал шаг навстречу врагу… в первую очередь врагу, скрывающемуся внутри тебя.

Победа куется прямо сейчас. Победа куется тобой. У нас нет морального права друг друга подвести. Слава Украине!

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