Не будь боягузом. Ми, українці, міняємо хід історії всього світу. Відчуйте смак цих слів

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24 лютого. Дата перелому світової історії. Поворотна точка. Ми, українці, міняємо хід історії всього світу. Відчуйте смак цих слів. Це дата початку людських трагедій, але водночас і дата початку нового розвитку. Кожен українець отримав можливість відчути свою мужність, стійкість, мудрість, цілеспрямованість, витримку. Кожен із нас отримав можливість стати могутнім. Саме так загартовується суспільство, саме так загартовується нація у випробуваннях.

Ідеться не лише про воїна, який воює на фронті, або про командування, яке несе на своїх плечах відповідальність за чужі життя. Йдеться і про жінку, яка поїхала з дітьми за кордон. Про дитину, яка цілий рік свого становлення як особистості провела в бомбосховищах під звуки сирен. Про програміста, який почав писати програми та конструювати обладнання для армії. Про цивільних, які значну частину зароблених коштів віддають армії. Про рятувальників, медиків, волонтерів, чиновників, про всіх нас.

Зберегти кохання та самостійно тягнути виховання своїх дітей у незнайомій країні рівноцінно випробуванню воїна.

Наша перемога сама собою не сформується. Велика Перемога України — це мільйони маленьких перемог кожного українця. Перемога над самим собою, своєю лінню, слабкістю, боягузтвом, патерналізмом, обмеженістю й інфантильністю.

Крок до Маґури стосується кожного. Кожен із нас отримав можливість створити себе нового, кращого, ніж був учора. Ця можливість отримана не безплатно, вона куплена ціною життів найкращих із нас. Нехтування цією можливістю — це злочин. Але кожен має прийти до своєї перемоги самостійно. Це має стати виваженим власним рішенням. Рішенням перестати бути "маленькою людиною, від якої ніщо не залежить" і народитися громадянином своєї країни, який бере на себе відповідальність за її майбутнє.

Мова виховання має трансформуватися в мову аргументів. Хочеш, щоби ми перемогли? Демонструй приклад, покажи, що ти став кращим. Покажи, як тобі було важко переходити на українську мову, але ти подолав себе. Як ти, розлучившись зі своєю дружиною на багато місяців, зберіг любов і вірність, хоча тобі було тяжко. Як ти в цивільному житті не відгородився від війни, а підняв дупу, пожертвував комфортом і організував нову реальність навколо себе. Як ти, потрапивши в армію, не почав скиглити про те, як не виправдалися твої очікування, а почав формувати новий світогляд у новій реальності… важкої реальності. Нарешті, як ти подолав страх і зробив крок назустріч ворогові... насамперед ворогові, що ховається всередині тебе.

Перемога кується просто зараз. Перемога кується тобою. Ми не маємо морального права одне одного підвести. Слава Україні!

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