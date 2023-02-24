Китайське фіаско. У війні проти України Китай став на бік Росії

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На жаль, виявилося, що сучасний Китай — це економічний гігант і "геополітичний середняк", який грає у свої дрібні геополітичні гібридні ігри. В економічному сенсі Китай вирвався із зони Третього світу та став нарівні зі США, а геополітично він залишився країною Третього світу, якій доводиться традиційно маневрувати між світовими державами.

Якби якась країна віроломно напала на Китай, захопила його 20% території і вбила мільйон людей, то Китай назвав би таку країну агресором і попросив би допомоги світової спільноти, як це зробив Пекін, коли в 30-і роки минулого століття агресивна Японія під прикриттям тези про свою безпеку та захист населення вторглася у Китай. Але зараз Китай, забувши ці історичні уроки, у своєму українському миротворчому плані наполегливо відмовляється називати путінську Росію агресором і шукає сліди провини України. Весь китайський миротворчий план просякнутий кремлівською тезою про рівність вини агресора-Росії та жертви-України.

Замість домовитися із Заходом про долю путінської Росії та дати старт формуванню нового світового порядку, Китай вирішив стати на бік путінської Росії та став адвокатом Кремля.

Пекіну здається, що колаборація з агресивною путінською Росією, яка програє, перспективніша, ніж мирна взаємно вигідна співпраця із Західним світом. Поки Німеччина цілий рік завзято саботувала європейську солідарність у боротьбі з агресією Росії проти України, Китай ще міг розраховувати на таємний альянс Берліна, Пекіна та Москви. Але зараз, коли Німеччина повернулася обличчям до України, визнала Росію агресором, Пекіну не варто дратувати Європу. Справа вже не в США, а в Європі.

Тепер Путін використовуватиме Сі Цзіньпіна, а не Пекін Москву. Не Китай обіграв Україну та США, а Кремль обіграв Пекін і використовує його у своїх цілях. Китай повівся на публічний антиамериканізм Путіна і почав ризикувати у світовому масштабі. Навіть Іран не дозволяє собі такої слабкої геополітичної гри, як Китай.

Альянс Китаю з агресором Росією змусить вибрати чіткішу позицію Індію, Японію, Тайвань, Південну Корею, В'єтнам, Індонезію. Своєю проросійською позицією Китай стимулює швидке створення військово-політичного альянсу цих країн, бо помічник агресора є небезпечним сусідом.

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