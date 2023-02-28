На передовую после 5 дней подготовки. Или за кулисами "элитного" подразделения ВСУ

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Далее — хроника того, как я оказался в составе 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба и какие печальные вещи здесь происходят.

30 января. Мне позвонили из ТЦК Днепровского района Киева и попросили прийти 2 февраля для "уточнения данных". Я, конечно, понимал, к чему идет, но давно принял для себя решение не уклоняться от призыва: если придет повестка — пойду.

[ + – ] Даниил Бутенко, мобилизованный

2 февраля. Прибыл в ТЦК, уточнили мои данные, прошел медкомиссию, получил мобилизационную повестку на 8 февраля. На уточняющий вопрос, учитывается ли образование и профессиональный опыт при распределении на военные специальности, получил ответ: "Не волнуйтесь, будут представители воинской части, они проведут собеседование и все учтут". Высшее образование у меня — теоретическая физика. После университета 6 лет занимался научной деятельностью по специальности, после чего перешел в IT. В последнее время занимался разработкой моделей машинного обучения. Я наивно считал, что смогу применить свои знания и умения для пользы Вооруженных сил Украины.

8 февраля. Прибыл в ТЦК. Представители воинской части прибыть не смогли. Постоял полдня в очередях, чтобы сдать документы на военный билет. Получил новую повестку на 15 февраля с уточнением, что приходить только в том случае, если предварительно позвонят. Ок.

16 февраля. Позвонили по телефону и сказали явиться на следующий день в ТЦК на 7 утра. С собой взять стандартный туристический набор: спальник, каремат, одежду, посуду, сухпаек на 1 сутки. Спросил, известно ли, в какое подразделение меня отправят? Сказали — 101 бригада. Погуглил, охрана генштаба. Подумал, что очень хорошо. Википедия пишет: "элитное подразделение". Сейчас это кажется первоклассной циничной шуткой.

17 февраля. Прибыл в ТЦК. Со мной — еще 4 человека. Нас увезли в воинскую часть, где расположена 101 бригада. Там нас встретил заместитель командира 12 роты по морально-психологическому обеспечению (замполит по старинке). Начал сразу настраивать нас на то, что надо будет ехать на фронт, потому что ситуация сложная (это было понятно и так, воевать кому-то надо, чем я лучше других, чтобы отсиживаться в тылу?). Но на вопрос, сколько будет продолжаться подготовка, ответил уклончиво: "Нууу, в зависимости от специальности и ситуации на фронте. И вообще, вам все скажут". Почти весь день ждали, пока нам выдадут вещи. Когда получили, были в восторге, потому что знали, что обеспечение бойцов держится преимущественно на волонтерах, а здесь — и броник, и каска, и рюкзак, и даже тактические очки. Правда, оказалось, что большинство из выданного — сомнительного качества, и еще кучу всего надо докупить. Но это как раз не было сюрпризом. Сюрприз ждал впереди… По прибытии в тренировочный лагерь (Киевская область) на первом же перекуре я узнал, что весь батальон (включая новичков) через несколько недель отправляется в Бахмут на ноль! (Если эта информация известна каждому солдату, то для вражеской разведки это не секрет. Поэтому никакой тайной информации я не разглашаю).

Сначала не верилось. Думал, может, едут только те, кто тренировался уже несколько месяцев и/или имел предыдущий военный опыт, а новичков оставят в учебке и отправят в зону боевых действий уже в следующую ротацию. Я ошибался. Окончательно сомнения исчезли после общения с командиром роты, который сказал, что едут все, изменить ничего нельзя, потому что был приказ.

Вся наша подготовка (новичков) составляла 5 тренировочных дней: знакомство с оружием (базовая техника безопасности, неполный сбор/разбор), 3 занятия по тактической медицине, 3 занятия по пехотной тактике, стрельбе (1 раз). С точки зрения командования подразделения этого вполне достаточно, чтобы удерживать оборону в самой горячей точке фронта.

При этом гораздо больше времени мы были на построении (я насчитал от 4 до 7 построений в день), ходили в наряды и выполняли хозяйственные работы. А еще бегали с документами на КСП роты (бывало по 5 раз в день), хотя все необходимые документы мы подавали в ТЦК. В общем, создалось впечатление, что для командования оформления бумаг важнее жизни людей, которыми они командуют (не уверен вообще, считают ли они личный состав за людей).

Есть еще куча неадекватных ситуаций, о которых я мог бы рассказать (и это за неполные 2 недели), но суть точно передал один из моих собратьев: "Я здесь уже просто устал удивляться". Подводя итог, хочу сказать, что пугает не столько перспектива оказаться на нуле без подготовки, сколько оказаться там с таким командованием. Аминь.

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