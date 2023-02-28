Хитрый "мирный план" Китая. Почему Россия обрадовалась предложению КНР и что нужно Путину

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Обнародование китайским внешнеполитическим ведомством "мирного плана", который якобы должен помочь прекращению войны в Украине, вызвал в основном скептические комментарии. Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Китай вообще мог бы ограничиться одним пунктом своего мирного плана (из предложенных 12), то есть уважением к суверенитету.

"Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, США не нападали на Россию. Эту войну начал Путин", — отметил Джейк Салливан. Также достаточно резко высказалась и руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая отметила, что "безграничная дружба" Китая с Россией ставит под сомнение серьезность китайских предложений, — пишет Виталий Портников для Радио.Свобода.

А президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции, посвященной годовщине начала "большой войны", отметил, что обнародованный в Пекине документ не похож на мирный план, но напоминает демонстрацию размышлений. И это при том, что Зеленский по-прежнему рассчитывает на возможность переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

Пекин даже не пытается дать оценку действиям России

И все же почему китайский мирный план вовсе не отправная точка для переговоров? А потому, что этот план уравнивает агрессора и жертву. В Пекине даже не пытаются дать оценку действиям России на украинской территории и объяснить, как переговорный процесс может привести к прекращению войны и восстановлению территориальной целостности Украины.

В плане есть пункты, которые могут помочь не в прекращении, а в продолжении войны. Это, прежде всего, идея о необходимости отмены так называемых "односторонних санкций". В КНР считают, что санкции могут вводиться только по решению Совбеза ООН. Но это предложение делает постоянных членов Совбеза, включая Россию и сам Китай, фактически неподсудными и неуязвимыми для любого экономического влияния.

И тут очень простой вопрос: если представить, что с этим китайским предложением согласятся и все санкции против России будут отменены, значит ли это, что война будет прекращена? Нет, скорее всего, она продлится с новой силой.

Еще одно важное предложение Китая — предложение не о мире, а о перемирии, о прекращении огня без предварительных условий, тоже отвечает скорее интересам России, чем Украины. Ведь это российские войска на украинской земле, а не украинские — на российской. Прекращение огня без предварительных условий дает России очевидную возможность зафиксировать свои территориальные "достояния", укрепить линии обороны, подготовиться к новой мобилизации и оснащению войск техникой. Перемирие — не мир, а возможность продолжения войны уже в ближайшее время.

Значит ли это, что в китайских предложениях нет ничего, к чему следовало бы присмотреться? Конечно, как и в любом документе, в китайских предложениях следует искать то, что действительно интересует Пекин.

О стремлении создать гарантии, исключающие санкционное давление, я уже упоминал. Но не менее важным пунктом является призыв к неиспользованию ядерного оружия и обеспечению безопасности атомных электростанций. Если эта позиция искренняя, то, пожалуй, это тот пункт, который может сблизить Китай, Запад и Украину. Да, это не та позиция, которая может помочь достичь окончания войны. Но, возможно, это позиция, которая поможет избежать начала ядерной войны — если, конечно, Владимир Путин в этом вопросе готов будет прислушиваться к Си Цзиньпину.

Обоснование для поддержки Москвы?

Теперь самый важный вопрос состоит в том, как политически в Китае собираются воспользоваться своим "мирным планом".

Пресс-секретарь китайского МИД Ван Вэньбин заявил после обнародования документа, что Китай, который "находится на правильной стороне истории", готов "работать с остальным миром и внести свой вклад в политическое урегулирование украинского кризиса". Но что произойдет, когда в Украине и на Западе не считают возможным соглашаться с главными пунктами китайского плана?

Не поможет ли это руководству Китая заявить, что стремление к миру есть именно в России, где спикер МИД Мария Захарова уже поддержала китайский план, а не в Украине и на Западе, и тем самым обосновать экономическую и даже военную поддержку Москвы?

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