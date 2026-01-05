Право силы до конца века: что показала ситуация с Венесуэлой и что Си будет делать с Тайванем

Соревнование прогнозов на 2026 год неизменно упирается, как в стену, в понимание того простого факта, что никакие прогнозы больше не работают — как не работают графики отключений электроэнергии после очередных российских бомбардировок. В этом смысле весь мир теперь напоминает мне Украину после такого налета: только удалось что-то наладить, понять, как выживать со сломанной системой, как происходит новая атака — и новое отсутствие ясности.

Российские политики практически все годы большой войны с Украиной сходили с ума от того, что их пытались заставить жить в "мире по правилам". И действительно, человечество после Второй мировой войны было, как ни странно, миром по правилам — и именно поэтому предсказуемым миром. Были очерчены границы влияния двух враждующих лагерей, было очевидно, что прямое вмешательство и конфронтация может происходить только в "серых зонах" — именно поэтому Запад ничего не сделал для спасения Венгрии или Чехословакии, а Советский Союз не мог спасти от военного переворота режим Сальвадора Альенде в Чили. Было понятно, что Запад и Восток могут находить модели для торговли, но живут в экономических моделях, которые не составляют конкуренции друг для друга.

После поражения коммунизма в Холодной войне казалось, что победила одна модель — демократическая и рыночная. Что Россия станет частью Запада, а Китай начнет приближаться к Западу благодаря смене экономического уклада. Именно тогда Фрэнсис Фукуяма напишет свой потрясающий текст о "конце истории" — хотя на самом деле все только-только начиналось.

Потому что появилась возможность для взлома правил.

Первым их сломал Путин — сломал абсолютно осмысленно, ибо в новом "мире по правилам" чекистской России пришлось бы признать свое цивилизационное поражение, а Россия нечекистская, если бы она возникла, неизбежно превратилась бы в энергетическую периферию более состоятельного Запада (что уже решительно не устраивало не только Путина, но и сам русский народ, представители которого привыкли существовать в парадигме доминации). До 2014 года казалось немыслимым, чтобы одно европейское государство просто взяло и присоединило к себе территорию другого, какими бы мотивами оно это ни обосновывало. Теперь это почти политическая норма, и возможность признания российского статуса оккупированных территорий не кем-нибудь, а самими Соединенными Штатами, уже обсуждается на официальных переговорах.

Но со всем этим еще можно было как-то жить, когда у нас всех была уверенность в том, что демократии с этим безобразием как-то справятся и в конце концов заставят Россию вернуться к цивилизованному диалогу и "миру по правилам". Была до момента, пока правила не сломал Трамп. А это история хуже Путина.

Трамп не уважает правила, я бы сказал, глубже Путина. Потому что одно дело, когда с правом не считается авторитарный лидер, способный переписывать собственную конституцию ради удержания власти, — и совсем другое, когда это делает президент ведущего демократического государства современного мира. Трамп, претендующий на Гренландию или Канаду или разговаривающий с остальной планетой на языке тарифного диктата, — человек, сознательно желающий разрушить мир, возникший после Второй мировой войны. К тому же этот человек считает главным соперником Америки не Россию, а коммунистический Китай. Но во главе этого Китая также находится тот, кто уже сломал правила — по крайней мере, внутриполитические. До Си Цзиньпина нельзя было представить, что кто-то из партийных функционеров уничтожит принцип ротации лидеров, который, казалось бы, определял эффективность управления страной со времен модернизации КНР. Но Си Цзиньпину это удалось — и никто не будет гарантировать теперь, что он не сломает и другие правила, связанные, например, с "холодным миром" с Америкой вокруг Тайваня.

Но проблема в том, что этого абсолютно невозможно предсказать, потому что в мире без правил каждый действует так, как позволяет актуальная ситуация. Поэтому меня удивляют разговоры вокруг какого-то мирного соглашения в отношении Украины. В мире без правил никакие мирные соглашения не стоят бумаги, на которой они написаны. Да, война России против Украины может, в конце концов, когда-то и завершиться, но не потому, что будут согласованы какие-то компромиссы, а потому, что у агрессора просто не будет сил продолжать нападение — и это лучше, чем окончание войны в ситуации, когда у жертвы не будет больше сил обороняться.

И так — во всем. Трамп нивелирует собственные тарифы не потому, что с кем-то договаривается, — а потому что определенные его решения бьют по американской экономике и рейтингам власти. Си не нападает на Тайвань не потому, что не желает присоединить остров силой, — а потому что в Пекине не могут просчитать реакцию Трампа. Да и Трамп не может просчитать свою реакцию — и в этом его сила.

Мы оказались в мире, лидеры которого понимают только силу и учатся только на собственных ошибках — если учатся вообще. Это вовсе не какой-то новый период в истории человечества. Так уже было неоднократно, и неспособность жить по правилам приводила к большим войнам — а уже на руинах люди в очередной раз на время договаривались, как выжить и снова все не разрушить. Теперь как раз то предвоенное время.

Однако наличие у главных игроков ядерного оружия делает большую войну почти невозможной и заставляет их выяснять отношения в периферийных конфликтах, один из которых и превратился благодаря невежеству и догматизму Путина в российско-украинскую войну. Но в таких противостояниях вряд ли можно быстро определиться, чьи ценности доминируют и по каким правилам следует жить. Наша национальная задача — попытаться выйти из этой зоны конфликта и стать неотъемлемой частью демократического мира. Но это не значит, что новых конфликтов между рыночными демократиями и рыночными деспотиями не будет и что мы не сможем снова оказаться в центре такого противостояния. Я уже не говорю, что в мире Трампа, Путина и Си возможны и "внутренние" конфликты — между самими демократическими государствами и между диктатурами. Трамп своими тарифами и империалистическими посягательствами блестяще это доказал.

Поэтому хаос в большой политике и гниение нашей цивилизации с неравномерными вспышками локальных войн и экономическими конфликтами могут продолжаться еще долго. Очень долго.

Возможно, и все XXI столетие.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

