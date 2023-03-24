Крым, Курилы и Тайвань: зачем в Киев приезжал премьер-министр Японии

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида был в Киеве — впервые со времен Второй мировой войны глава японского правительства посетил страну, на территории которой идут боевые действия. Но символизм этой поездки отнюдь не только в этом. Япония со времен все той же Второй мировой войны находится в состоянии территориального спора с Советским Союзом, а затем и с Российской Федерацией из-за Курильских островов, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Мирный договор между двумя, по сути, соседними странами не подписан до сих пор — это, кстати, ответ на вопрос тех, кто пытается понять, когда окончательно могут нормализоваться отношения России и Украины после этой войны и могут ли они нормализоваться вообще, если территориальный спор в том или ином виде останется. (А он, думаю, останется и в случае, если России удастся удержать часть оккупированных территорий, и в случае, если ей придется их покинуть — из конституции России Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье не вычеркнут).

Япония пробовала разные стратегии в этом споре с Россией, вплоть до стратегии установления особого личного взаимопонимания лидеров. Этой политики придерживался убитый недавно бывший премьер Синдзо Абэ, а ее архитектором был как раз Фумио Кисида, работавший в правительстве Абэ министром иностранных дел.

Но теперь Кисида уже и не думает о личных отношениях с Владимиром Путиным: масштабы опасности, видимо, стали очевидны для Токио — в особенности на фоне очевидного сближения Пекина и Москвы.

В день приезда Кисиды в Киев Си Цзиньпин, председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК, находится в Москве, с восторгом отзывается о Путине и обещает развитие двусторонних отношений. О войне против Украины тоже говорят, но никакой конкретики, которая позволила бы утверждать, что Китай выступает за территориальную целостность Украины, нет. И вот тут хочется задать председателю КНР вопрос — тайваньский вопрос.

В Пекине настаивают на необходимости "воссоединения Родины" и никто в мире не спорит с тем, что Тайвань — часть Китая. Вопрос исключительно в том, что вопрос воссоединения может быть решен только при уважении прав китайских граждан, которые избрали демократию, а не коммунистический авторитаризм. Что правительства "двух Китаев" должны договариваться мирно, а не путем импорта коммунизма на Тайвань. Но представим себе, что какая-то другая страна присоединила бы Тайвань к собственной территории, провела бы там референдум и сказала бы, что тайваньцы сами хотели стать частью, например, Японии, которая и контролировала остров до конца Второй Мировой войны. Как бы отреагировал Китай?

А ведь с Крымом произошло ровно это: оккупация и аннексия, да еще и при поддержке большинства жителей России, власть которой пошла на этот акт беспардонного воровства.

Поэтому, уверен, пока в Москве не признают, что существует вопрос Курил и вопрос Крыма, и что простым контролем над территориями эти вопросы не решить, не поможет никакой "китайский мирный план", а отношения России с соседними странами будут оставаться напряженными на протяжении десятилетий и генерировать новые конфликты. Будущее, не основанное на справедливости — всегда конфликтное будущее.

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