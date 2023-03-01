Зачем Лукашенко полетел к Си Цзиньпину: реальная цель визита

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Когда-то Лукашенко называли "последним диктатором Европы". Сегодня уже называют одним из агрессоров, готовых к попранию международного права и преступлениям ради сохранения власти. И при этом, возможно, его режим — одна из целей Кремля, обитатель которого, похоже, озабочен идеей поглощения всех бывших советских республик, а отнюдь не только Украины, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Это стремление Владимира Путина к территориальной экспансии, думаю, всегда было очевидно для Александра Лукашенко. Именно поэтому он в 2008 году продолжал поддерживать идею территориальной целостности Грузии и сохранял хорошие отношения с Михеилом Саакашвили. Только сейчас Путину удалось добиться от Лукашенко "туристической" поездки в Сухуми, а на днях — и встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией в Минске. Но при этом речи о признании независимости Абхазии по российскому образцу не идет: Лукашенко общался с Бжанией как с руководителем некоей "республики", а не суверенного государства.

Примерно те же маневры в 2014 году Лукашенко проделывал и с Крымом. Формального признания российского статуса оккупированного полуострова Путин от него так и не дождался. Лукашенко несколько раз обещал приехать в Крым. После 2020 года, когда Украина заявила о готовности присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси, даже заявил о возможности такой поездки через Россию — раз уж через Украину его не пускают. Но, впрочем, до Крыма он так и не доехал. И понятно почему — там, где Крым или Донецкая область, там же может быть Могилевская или Витебская, если, уверен, того захочется Путину.

Но кто может теперь гарантировать Лукашенко сохранение власти в суверенной стране — тем более, что теперь на территории этой страны расположены российские войска, которые не намереваются никуда уходить? Думаю, остался всего один человек — Си Цзиньпин.

Да, конечно, у Беларуси с Китаем общих границ нет. В этом смысле Пекину куда проще взаимодействовать со странами Центральной Азии и все мы наблюдали, с каким почтением принимали председателя КНР в Казахстане и затем в Узбекистане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Но и у Китая не так много теперь европейских партнеров, которые нуждаются не только в экономическом сотрудничестве с Пекином, но и в его политической поддержке. Именно поэтому Китай всегда старался выстраивать собственные отношения с Беларусью, так сказать, в обход России.

Ну и не будем забывать, что Лукашенко всегда можно использовать как прикрытие для сотрудничества с самим Путиным — например, если речь пойдет о решении о поставках вооружения. Китайское руководство может опасаться прямого сотрудничества с Москвой, чтобы не нарваться на западные санкции. А Минск, думаю, может казаться не таким опасным партнером.

Ну и, вполне вероятно, Китаю очень важно, чтобы сама Беларусь не завязла окончательно в российской войне против Украины, чтобы ее армия не была задействована в нападении на Украину, чтобы новые санкции окончательно не уничтожили бы и без того уменьшившуюся роль Беларуси как "транзитного окна" Китая. Проще говоря, все переговоры Александра Лукашенко и Си Цзяньпина, думаю, можно свести к одной очень важной для них задаче: как помочь российскому президенту и при этом не пропасть самим. Copyright © 2020 RFE / RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Крым.Реалии (Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

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