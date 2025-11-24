Путину не интересен мир: почему РФ не подпишет ничего, о чем бы не договорились Украина и США

Как и следовало ожидать, украинцы попали в очередную ловушку несуществующего выбора. Согласится ли Украина с фактическими условиями капитуляции перед Россией или же нам удастся смягчить условия так называемого мирного плана и сделать его более выгодным для себя? В том, чтобы именно эта тема обсуждалась сейчас, заинтересованы практически все политики и обозреватели. Одним нужно отвлечь внимание от коррупционного скандала, другим — доказать, что нынешняя власть не способна конструктивно договариваться с американцами. Многие из обычных людей отмечают, что украинцы уже не имеют силы и потенциала воевать, поэтому лучше согласиться на любые условия, чем продолжать сопротивление.

В этой дискуссии куда-то исчезает самый главный вопрос — а собирается ли вообще Путин соглашаться с любыми условиями мира. Исчезает именно потому, что ответ очевиден. Путину все эти переговоры неинтересны. Ну, или интересны только с точки зрения продолжения войны во время мирных переговоров или избежания новых американских санкций. Потому что если кто-то действительно заинтересован в завершении войны, он соглашается на прекращение огня и уже потом проводятся мирные переговоры. Несогласие Путина с прекращением огня и является четким индикатором, что никакие мирные переговоры не приведут к результату. Потому что в них нет России и ее заинтересованности.

Поэтому нынешние переговоры ожидает судьба печально известного соглашения о минералах. Они происходят только потому, что Кирилл Дмитриев подсунул Стиву Уиткоффу идиотский черновик в надежде предотвратить санкции против российской нефти. А некомпетентные сотрудники Трампа решили подложить на стол американского президента эту бумагу, чтобы угодить его тщеславию и вере, что войну можно быстро закончить, а Нобелевскую премию — получить.

Любой конкретный разговор положит конец этим спекуляциям. И не потому, что соглашение будет подписано или не подписано США и Украиной. А потому, что любое соглашение не подпишет Россия. А без России никакого финала войны не будет.

Когда же придет момент, который Путин будет воспринимать как момент завершения возможностей уничтожать Украину и оккупировать ее территории, когда российский президент потребует прекращения огня, ему не нужен будет в этом процессе никакой Трамп. Потому что изменится сам подход Путина, изменится его риторика.

Когда это произойдет, в каком году возникнет такое окно возможностей, сегодня не знает никто — даже сам Путин. Но это будет зависеть и от западного давления на Россию, и от украинской готовности сопротивляться агрессии в дальнейшем.

Ну и от наличия здравого смысла.

