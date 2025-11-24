Поддержите нас UA
Путину не интересен мир: почему РФ не подпишет ничего, о чем бы не договорились Украина и США

Отшлифовывая "план Трампа", Украина и США забывают самое главное — что России мир не нужен и она не собирается ничего подписывать, убежден публицист Виталий Портников. По его мнению, когда Путин решит, что момент для мира настал, ему не понадобится никакой Трамп.

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист, писатель
Зеленский и Трамп в Овальном кабинете
Украина и США договариваются без учета России | Фото: Офис президента

Как и следовало ожидать, украинцы попали в очередную ловушку несуществующего выбора. Согласится ли Украина с фактическими условиями капитуляции перед Россией или же нам удастся смягчить условия так называемого мирного плана и сделать его более выгодным для себя? В том, чтобы именно эта тема обсуждалась сейчас, заинтересованы практически все политики и обозреватели. Одним нужно отвлечь внимание от коррупционного скандала, другим — доказать, что нынешняя власть не способна конструктивно договариваться с американцами. Многие из обычных людей отмечают, что украинцы уже не имеют силы и потенциала воевать, поэтому лучше согласиться на любые условия, чем продолжать сопротивление.

В этой дискуссии куда-то исчезает самый главный вопрос — а собирается ли вообще Путин соглашаться с любыми условиями мира. Исчезает именно потому, что ответ очевиден. Путину все эти переговоры неинтересны. Ну, или интересны только с точки зрения продолжения войны во время мирных переговоров или избежания новых американских санкций. Потому что если кто-то действительно заинтересован в завершении войны, он соглашается на прекращение огня и уже потом проводятся мирные переговоры. Несогласие Путина с прекращением огня и является четким индикатором, что никакие мирные переговоры не приведут к результату. Потому что в них нет России и ее заинтересованности.

Дмитриев делает отвлекающий маневр
Дмитриев делает отвлекающий маневр
Фото: rg.ru

Поэтому нынешние переговоры ожидает судьба печально известного соглашения о минералах. Они происходят только потому, что Кирилл Дмитриев подсунул Стиву Уиткоффу идиотский черновик в надежде предотвратить санкции против российской нефти. А некомпетентные сотрудники Трампа решили подложить на стол американского президента эту бумагу, чтобы угодить его тщеславию и вере, что войну можно быстро закончить, а Нобелевскую премию — получить.

Любой конкретный разговор положит конец этим спекуляциям. И не потому, что соглашение будет подписано или не подписано США и Украиной. А потому, что любое соглашение не подпишет Россия. А без России никакого финала войны не будет.

Когда же придет момент, который Путин будет воспринимать как момент завершения возможностей уничтожать Украину и оккупировать ее территории, когда российский президент потребует прекращения огня, ему не нужен будет в этом процессе никакой Трамп. Потому что изменится сам подход Путина, изменится его риторика.

Когда это произойдет, в каком году возникнет такое окно возможностей, сегодня не знает никто — даже сам Путин. Но это будет зависеть и от западного давления на Россию, и от украинской готовности сопротивляться агрессии в дальнейшем.

Ну и от наличия здравого смысла.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

