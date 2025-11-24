Кто начал, как быть и что делать: 10 принципов ведения переговоров с Россией от Тимоти Снайдера

Россия вновь атаковала украинских гражданских лиц сотнями дронов, крылатых ракет и ракет... Учитывая неизбежные ловушки, связанные с тем, что агрессор сам решает исход войны, я попробую сделать шаг назад и дать краткий исторически обоснованный обзор того, как на самом деле могут проходить переговоры. Вот десять основных принципов.

1. Никаких уступок наперед.

Идеи о запрете НАТО, репарации не требовать или военные преступления не наказывать — это подарки Москве еще до переговоров. Так делать несправедливо, опасно и унижает самих украинцев.

2. Украинцы должны быть услышаны.

Россия знает, зачем напала — чтобы уничтожить украинскую независимость. Если игнорировать украинскую позицию, переговоры превратятся в российский диктат, и это приведет к катастрофе.

3. Мир без участия жертвы не работает.

После Первой мировой исключение агрессоров создало путь к новой войне. Теперь ситуация еще хуже: из переговоров фактически устраняют страну, на которую напали. Мир, заключенный без Украины, обречен.

4. Имеет значение, кто начал войну.

После 1945 года силовое изменение границ — это преступление. Любая сделка, которая вознаграждает Россию за вторжение, подрывает мировой порядок и запускает новые войны.

5. Поражение Украины равно новой ядерной гонке.

Если Украину вынудить к несправедливой сделке, соседи решат: или собственное ядерное оружие, или оккупация. Это прямой путь к ядерному хаосу. Украинское сопротивление сдерживает это.

6. Переговорщики должны контролировать собственные слабости.

Желание Трампа получить быструю Нобелевскую премию мира — идеальная ловушка для Кремля. Поспешный, непродуманный "мирный план" только углубит войну.

7. Войны определяются внутренней политикой.

Россия воюет из-за амбиций Путина. Украина воюет за жизнь и свободу людей. Если давить только на Зеленского, не считаясь с обществом, война не закончится. Украинцы борются не за президента, а за существование нации и государства.

8. Нужны реальные механизмы принуждения.

Россия нарушала все соглашения с Украиной. Любые гарантии Москвы не стоят ничего. Единственное, что работает — это НАТО. Россия атакует только тех, кто не в Альянсе.

9. Суверенитет — линия, которую нельзя пересекать.

Россия хочет уничтожить украинскую государственность. Любое соглашение, навязывающее Украине изменения Конституции, запрет союзов или контроль над обороной — это легализация агрессии и гарантия новой войны.

10. Мир = восстановление Украины.

Настоящий мир — это восстановление городов, экономики, институтов, общин. Это долгосрочная поддержка, движение в ЕС, инвестиции и гарантии. Если этого нет, то мир развалится, а Россия снова нападет.

Эту войну можно закончить, но основная логика остается прежней: украинцев нужно поддерживать, чтобы Россия больше не стремилась уничтожить их страну. Это является основой. Переговоры будут эффективными, когда это будет достигнуто.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

