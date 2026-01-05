Венесуэльское поражение Путина: 5 последствий захвата Мадуро для Украины

По Венесуэле появился ряд странных, местами даже пророссийских тезисов в нашем информационном пространстве. Я занимался отношениями с венесуэльцами с 2014 года и позволю себе предложить видение, основанное на сотнях и тысячах часов взаимодействия с ними.

1. Договорилась ли рашка тайно об операции в Венесуэле с США, и негативно ли это повлияет на наши переговоры?

Точно нет. Как верно сразу заметили, Венесуэла — страна с наибольшими запасами нефти в мире. Это бриллиант в списке режимов, которые контролирует рашка. Россияне в Венесуэле уничтожили добычу нефти с 3,5 млн баррелей в сутки до 0,5-1 млн. В то же время с современными технологиями Венесуэла без проблем может добывать 10+ млн баррелей в день — как и сама рашка. В перспективе такой рост добычи обвалит цены на черное золото. Даже просто дополнительные 3 млн баррелей в сутки, которые Венесуэла как член ОПЕК имеет полное право добывать, уничтожат экономику рашки. Венесуэла для них — стратегически важнейшая страна. Россияне точно в шоке от того, что произошло. И это унижение еще больнее из-за того, насколько легко все произошло. А значит — еще меньше аргументов в их "победе" над нами. Россия еще будет пытаться отбить Венесуэлу. Нашей переговорной позиции это однозначно способствует.

Відео дня

2. Как это влияет именно на войну против нас?

В отличие от режима Кубы, Мадуро не посылал наемников воевать против Украины. Но Венесуэла была центром производства "шахедов" для Кремля. В стране действовали огромные цеха по сборке: отдельные платы, блоки, процессоры. Венесуэла не находилась под такими жесткими санкциями, как, например, Россия или Иран. Плюс рабочая сила там была не просто дешевая — люди были готовы работать буквально за еду. В криминальной ментальности россиян это идеальное место для сборки. Все это грузили на пассажирские самолеты, частота рейсов которых резко возросла с началом дронового сотрудничества. Так что со временем мы должны почувствовать определенное облегчение для нашего ПВО.

3. Является ли это военным поражением именно для рашки?

Это безусловное поражение для путлера лично, для России в целом и для их оружия — причем неожиданное и унизительное. Кроме нефти и "шахедов", есть и другие аспекты. "Вагнеровцы" были личными охранниками Мадуро с 2019 года. Рашка поставила в Венесуэлу огромное количество ПВО: два комплекса С-300, девять "Буков", 44 С-125 (и это только официально). Плюс 14 самолетов Су-30. Плюс туда летали их Ту-160. Плюс были вертолеты и тысячи россиян, которые все это "менеджерили". Последние несколько месяцев Кремль активно перебрасывал в Венесуэлу войска и дроны. Значительное количество российских грузовых самолетов Ил-76 совершало рейсы для доставки FPV-технологий и специалистов. Все это американцы разобрали за время, необходимое на обеденный перерыв. Все это "аналоговнет"-оборудование на миллиарды долларов никак не помогло против операции США, которая длилась несколько часов. А теперь вспомните, как бежал сирийский Башар Асад. И зачем тогда диктаторам такая русская "крыша"? Даже стопроцентной гарантии побега в Москву в случае чего теперь нет.

Важно

Насмешливое поведение и танцы: что стало последней каплей для Трампа от Мадуро, чтобы начать спецоперацию, — NYT

4. Юридически и морально правы ли США, захватив Мадуро, и есть ли здесь аналогия с российским вторжением в Украину?

Аналогии с нами нет. Морально и юридически США правы. В Венесуэле с 2002 года существовала жестокая криминальная диктатура под контролем рашки. То есть этот кошмар длился 24 года. Из 28 миллионов населения 8 миллионов выехали из страны. Беженцев из Венесуэлы было больше, чем из Украины, при меньшей численности населения. Люди там буквально умирали от голода. Еще в 2017 году правительство публично критиковало граждан за то, что они не едят кроликов, а держат их как домашних животных. Людей массово арестовывали после "тренингов" ФСБ и убивали тысячами без всякой причины. Именно так ФСБ учило тамошний режим тому, что они делают у нас. Ведущую роль в пытках, впрочем, часто брали представители режима Кубы — из-за полного отсутствия эмпатии к "чужим" гражданам. Такой ужас трудно придумать. И да, Мадуро вместе с ФСБ возглавлял крупнейший наркокартель мира — "Картель Солнц". Название происходит от солнц на генеральских погонах венесуэльцев (у них используют солнца, а не звезды). США объявили вознаграждение в рамках реального уголовного дела — поэтому с юридической стороны здесь все корректно.

5. Почему могут быть протесты в ЕС?

Есть один момент, о котором СМИ никогда не напишут прямо, поэтому и я попробую быть максимально дипломатичным. Режиму Мадуро, несмотря на ужасные жертвы среди венесуэльцев, симпатизируют отдельные социалистические партии в ЕС — и не только в Евросоюзе. Потому что социализм, мол, не может быть плохим. Тот самый социалист, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани также выступил в поддержку Мадуро — и его заявление почему-то чрезвычайно активно подхватили наши СМИ. Есть еще один нюанс. Как-то один испаноязычный социалист, выслушав мои планы сотрудничества с оппозициями против диктатур на Кубе и в Венесуэле, сказал: "Не лезь на нашу территорию". Это отношение хорошо известно, в частности, среди американских кубинцев — например, для Марко Рубио. И Куба, и Венесуэла львиную долю своих историй воевала с Испанией за свою независимость. Следовательно, любые имперские замашки их очень раздражают, а отношение к режимам Мадуро и Кастро часто является источником серьезного напряжения между США и ЕС.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно