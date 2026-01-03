Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой: что известно о военной операции

Президент США Дональд Трамп вечером 3 января заявил, что Штаты будут руководить Венесуэлой, пока не обеспечат там безопасный и надлежащий переход власти после специальной операции и задержания Николаса Мадуро.

Американский лидер на пресс-конференции также заявил, что США готовы осуществить вторую и более мощную атаку на Венесуэлу, если это понадобится. Вместе с этим он отметил, что поскольку первая атака была и так успешной, вторая, скорее всего, не понадобится.

Трамп об атаке на Венесуэлу

"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и благоразумный переход власти. Мы не хотим, чтобы кто-то другой вмешался и в результате мы получили ту же ситуацию, которая длилась много лет", — отметил Трамп.

Президент США также заявил, что американские военные смогли быстро лишить боеспособности венесуэльскую армию: "Их силы были полностью разбиты, очень быстро парализованы".

В частности, Дональд Трамп обвинил Мадуро, которого он назвал "незаконным диктатором", в том, что он поставлял наркотики в Штаты и лично руководил наркокартелем.

"Мы сделаем народ Венесуэлы богатым, независимым и обеспечим безопасность", — подчеркнул Трамп.

Операция США в Венесуэле

Местные жители сообщили о взрывах в Каракасе в ночь на 3 января, над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также видели американские вертолеты "Чинук".

Сначала США официально не сообщали о военной операции. СМИ писали, что в Венесуэле были атакованы все военные базы. Президент страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения, однако его вскоре вместе с женой задержали американцы.

А Трамп впоследствии подтвердил проведение военной операции в Венесуэле. Она должна была состояться раньше, но помешали погодные условия.

