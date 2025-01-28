Время разобраться: кто и на что тратит гранты USAID в Украине

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Обеими руками поддерживаю приостановку всех проектов USAID и их аудит. В Украине сейчас есть 112 действующих таких проектов на $7 млрд, расписанных по годам. Вроде бы все красиво?

Нет. Беда номер один: почти все они сводятся к бесконечным круглым столам и конференциям, а потому являются бездарными и бессмысленными. Беда вторая, основная: большая часть этих средств остаются в самих США как чистая прибыль частных компаний-исполнителей этих грантов.

Чтобы наконец добиться каких-то изменений, я начинаю публиковать отчеты этих проектов. Вот первый яркий пример: $297 млн на коммуникации на три года. Кто из мира культуры в курсе, что нам выделили на съемки фильмов сумму, за которую бы было реально снять "Аватар 3"? Россияне ровно столько же из государственного бюджета выписывают на свой кинематограф, а вы же понимаете, что на пропаганду они не скупятся.

Так что же за шедевры снимают на эти средства? Вот выбрал определенные позиции за полгода 2024:

поддержка в создании YouTube ток-шоу под названием "Ебаут";

поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни и выступлениях на концертах в избранных городах Украины (создана и распространена 1 музыкальная композиция "Разом");

общественная организация "Изменения", также известная как Don't Take Fake (DTF), является выдающимся влиятельным деятелем и сторонником электронной музыкальной сцены с предыдущим опытом организации выдающихся культурных событий, включая первый лагерь для электронных музыкантов Mirage Camp. DTF проведет резиденцию электронной музыки, которая объединит творческих людей для налаживания связей, сотрудничества и создания новых продуктов;

поддержка НПО "CUKR" в проведении серии культурных событий в течение летнего сезона в "Дворике на Кузнечной". Создан мурал в "Дворике на Кузнечной";

поддержка компании Film UA в производстве документального фильма под названием "Тесто". Исследования, вступительные встречи с командой создателей телесериала, поездка в Вену;

поддержать украинского продюсера Татьяну Поставну и медиаперсону Владимира Дантеса в создании реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах и недавно освобожденных районах;

выпущена первая серия проекта "КолледжСһеск";

выпущен второй сезон проекта "Украинские дворцы. Золотая эпоха".

И таких проектов десятки. Возможно, оно кому-то и нужно. Но зачем это американским налогоплательщикам, я не совсем понимаю. И почему нам не просить средства на что-то явно более необходимое?

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USAID в Украине получил распоряжение приостановить финансирование всех проектов, — СМИ

Я также не имею претензий к художникам как исполнителям. Но ни в одном мире даже на все мыслимые и немыслимые такие проекты невозможно с чистой совестью потратить $ 297 млн! Большинство средств оседает как чистая прибыль одной частной компании в США. Даже без ведома вышеупомянутых получателей.

Новый руководитель Госдепа Марко Рубио давно это хотел реформировать. Помню хорошо разговоры с его командой, которые предлагали, чтобы суммы шли напрямую в страны, а не обогащали нескольких людей в Штатах под видом помощи другим государствам. Я тогда имел с ними долгую дискуссию после статьи, которую опубликовал в Forbes на эту тему еще в 2016 году.

Меня дико бесило, как можно было потратить $100 тыс. на законопроект, на один АБЗАЦ законопроекта в агросфере, еще и бездарный!

Я очень рад, что пришло время перемен. И буду активно коммуницировать, чтобы такие реформы, о которых мечтал Марко Рубио, воплотились. А пока буду здесь выкладывать отчеты некоторых из проектов USAID, чтобы и мы наконец проявили ответственность и начали задавать верные вопросы, куда испарились доллары.

Особенно — вопрос к нашим министерствам при любом руководстве, которые ставят постоянно подписи под отчетами, где нет никакой конкретики. И которые боятся спрашивать американских частных исполнителей то же самое: "А где эти все деньги?".

Я призываю ни одно министерство не подписывать ни один отчет, пока не пройдет аудит в США. А в идеале самому его инициировать на уровне министерства!

Лично буду предлагать Госдепу следующие идеи:

вся помощь расходуется исключительно в Украине через неприбыльные организации, а на иностранных консультантов уходит не более 10% проекта;

конференции и круглые столы — редко и в исключительных случаях, в скромных отелях при скромных кейтерингах, никаких путешествий бизнес-классом;

исключительная прозрачность всего проекта с публичными зарплатами всех участников и всех расходов;

все услуги заказываются через реально публичные тендеры;

никаких левацких тем и пропаганды непонятных ценностей или проектов с непонятной необходимостью.

Мы за в несколько раз меньше средств можем сделать во много раз больше с помощью США.

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